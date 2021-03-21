إيهاب جلال يقود الإسماعيلي

الأحد، 21 مارس 2021 - 08:23

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال

أعلن النادي الإسماعيلي اليوم الأحد تعاقده مع المدرب إيهاب جلال ليقود الفريق خلفا للمستقيل دراجان يوفيتش.

ولم يكشف الدراويش تفاصيل تعاقده مع مدافعه السابق.

ورحل جلال (53 عاما) عن فريق مصر المقاصة منذ أيام، وأوضح مسؤولو الأخير تخليهم عن خدمات المدرب بإقالته ليتسنى له قيادة الإسماعيلي. (التفاصيل)

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وكشف الإسماعيلي أن جلال سيبدأ مهمته الجديدة بقيادة مران الفريق اليوم الأحد.

وسيكون الإسماعيلي تاسع ناد مصري يقوده جلال بعد كهرباء الإسماعيلية والحمام وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وإنبي والزمالك والمصري.

وخاض جلال، لاعب المصري والإسماعيلي السابق، 206 مباريات في الدوري المصري الممتاز حقق الفوز في 96 منها (46%).

وأبرز إنجازاته يبقى احتلال وصافة الدوري مع المقاصة في موسم 2016-2017.

وكان جلال مرشحا لقيادة منتخب مصر في 2019 بعد إقالة المكسيكي خافير أجيري.

وأمام جلال مهمة ليست سهلة في ظل احتلال الإسماعيلي للمركز 17 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وسيستهل جلال رحلته الجديدة بمواجهة ضيفه سيراميكا كليوباترا في 3 إبريل المقبل.

الإسماعيلي إيهاب جلال
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