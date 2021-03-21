عضو تنفيذية الزمالك: وزير الرياضة لا يأخذ قراراتنا ولم نخسر "فنيا" مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أنه وزملائه استلموا مهمة إدارة الزمالك من مجلس الرئيس السابق مرتضى منصور، في وجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة النادي، كما شدد أن وزير الرياضة أشرف صبحي لا يأخذ قرارات بالنيابة عن إدارة النادي.

وكذلك، شرح عبد الله أنه يرى أن المدير الفني الحالي، باتريس كارتيرون، لم يهرب من النادي بل استقال لظروف مقنعة، قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وتحدث عبد الله لقناة صدى البلد قائلا: "نحاول فعل كل شيء لضمان موارد جديدة للاعبي نادي الزمالك في كل الألعاب، قريبا سُتحل الأزمة المالية لتعويض اللاعبين عن الأوقات الصعبة. نعتذر لهم عن ذلك".

وأردف "كل الاحترام لمجلس مرتضى منصور، عمل في ظل إمكانياته وأنجز أشياء وأخطأ في الجزء الأكبر".

واستمر "أريد أن أشكر وزير الرياضة أشرف صبحي. لقد تحمل هجوما شديدا من جمهور الزمالك رغم تطبيقه للقانون وجمد المجلس السابق لأن ظاهر الورق كشف أن هناك شبهات في مخالفات مالية قد تصل للاعتداء على المال العام".

وكشف "وزير الرياضة لم يتخذ قرارا في إدارة نادي الزمالك، ولم نرجع له في أي قرار كذلك".

وشدد "وزير الرياضة لبى طلبنا بالتدخل لدى وزارة التضامن عند الحجز على أموال النادي، وساعدنا كذلك في رفع الحجز عن حسابات النادي من الضرائب، وكذلك ساعدنا في عدم سحب أرض 6 أكتوبر من النادي، ولم نطلب منه الجلوس مع فرجاني ساسي".

وشرح "يوم 27 نوفمبر مليون و250 ألف جنيه فقط كانت في خزينة الزمالك، والمطلوب تسديده لكل الالتزامات 256 مليون جنيه".

وأكد "اللاعبون الذين جددوا عقودنا معهم لم يحصل على مقدم عقده عند التوقيع، إذا هم لاعبون منتمون محبون للكيان. ووقعوا بعقود غير مبالغ فيها على الإطلاق، ومنهم شيكابالا لم يحصل على أي أموال حتى الآن".

وشدد "فرجاني ساسي لم يوقع لأي ناد، ووكيله يتفاوض معنا. هو لاعب مهم ونتمنى استمراره".

وأوضح "شركة برزنتيشن ساعدتنا كثيرا بتوفير مستحقاتنا المتأخرة في الفترة الماضية، يستحقون الشكر".

وكشف "بدأنا في تنفيذ فرع النادي في 6 أكتوبر واستاد النادي، بعد توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي بنظام BOT حيث يتكفل نادي الزمالك بالإدارة. بدأنا في إجراءات إنشاء شركة الكرة، حيث يمتلك الزمالك بالأصول 51%، وسنطرح 20% للجمهور لشراء الأسهم، وبقية الملكية ستعود لبيوت استثمار ستوفر لنا 600 مليون جنيه".

وأوضح "لم نبرم صفقات لأن لدينا فريق لديه قوام محترم، وفي بداية الموسم لم يُطلب مننا إبرام أي صفقات، وفي الشتاء أبرمنا الصفقات التي طُلبت مننا".

ووشرح "جلسنا مع باتشيكو 3 مرات فقط، المرة الأولى كانت للتعارف، والثانية كانت لسؤاله عن أي مشاكل يعاني منها بعد الهزيمة من المحلة. الجلسة الثالثة كانت ليخبرنا إنه يريد مهاجما بعد موافقته على رحيل مصطفى محمد. طلب باتشيكو 5 مهاجمين، رقم 3 منهم كان مروان حمدي".

واستدرك "اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي سأل باتشيكو ماذا لو جلبنا لك اثنين مهاجمين؟ باتشيكو رد سيكون الأمر (سوبر)، فقمنا بضم سيف الدين الجزيري".

واعترف "قد نكون أخطأنا في ضم الجزيري وهو لن يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكننا نشتري اللاعب للمشاركة في كل البطولات وليس إفريقيا فقط، وهو لاعب رائع ومهاري ومفيد".

وأوضح "لم أكن أعرف أن سيف الدين الجزيري لن يشارك في دوري أبطال إفريقيا قبل ضمه، فأنا لست (بتاع كورة)".

وأكمل "مع باتشيكو لم نكن نخسر فنيا، ولكننا كنا سنخسر بسبب (أوضة اللبس)، لم يكن هناك انضباط".

وأتم "كارتيرون لم يهرب، كارتيرون استقال وهناك أسباب دفعته لذلك".