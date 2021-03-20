عمرو جمال يعلّق على عدم انضمامه للمنتخب.. ويكشف ما أخبره به موسيماني

السبت، 20 مارس 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - بدر بانون - عمرو جمال

صرّح عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، أنه كان يعمل على الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، لكنه في الوقت نفسه تمنى التوفيق للأسماء التي استدعاها حسام البدري.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش
مصر

البدري أعلن عن قائمة الفراعنة لتوقف مارس، ووجّه الدعوة إلى مصطفى محمد وحسام حسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان في خط الهجوم، دون أن يستدعي عمرو جمال.

وصرّح جمال عبر أون تايم سبورتس 2: "هدفي استعادة مستواي حتى لا أهدر مزيدا من الفرص على مر السنوات".

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وأضاف: "أعمل بجدية والفريق والأجواء المحيطة بي تساعدني، لست قلقا على وضع طلائع الجيش، لدينا لاعبين رجال وأصحاب شخصية تتحمل الضغوط والمسؤولية".

وبشأن استبعاده من قائمة المنتخب: "بالطبع كنت أتمنى الانضمام، خصوصا بعد أن وصلت مع فريقي لنهائي الكأس وحققت أرقاما مميزة في الدوري".

واستدرك: "لكني متفهم اختيارات الجهاز الفني ومتقبل القرار وأتمنى له التوفيق، أدعم اللاعبين الذين تم استدعائهم، جميعهم أسماء مميزة".

وواصل: "ليست نهاية العالم، سأكون موجودا في أقرب فرصة، أنا جاهز للانضمام في أي وقت".

وعن مستقبله، أوضح: "من المفترض أن تنتهي إعارتي إلى الجيش وأعود إلى الأهلي بنهاية الموسم، هدفي هو اللعب في الأهلي لـ 5 أو 6 سنوات وكتابة تاريخ كبير معه".

وكشف: "عندما قابلت موسيماني خلال مباراتي الكأس والدوري، قال لي إنه يتابعني جيدا وتمنى أن أواصل على نفس مستواي".

عمرو جمال (29 عاما) سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها مع طلائع الجيش في الدوري المصري هذا الموسم.

عمرو جمال منتخب مصر طلائع الجيش في الدوري
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