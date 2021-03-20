NBA – إصابة مروعة لـ ليبرون جيمس ضد أتالانتا هوكس

السبت، 20 مارس 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أُصيب ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز في مباراة أتالانتا هوكس ليغادر على إثرها اللقاء.

وأوضح الموقع الرسمي لـ"NBA" أن إصابة ليبرون جيمس كانت في الكاحل الأيمن.

وسقط ليبرون متألما بعد التحامه مع سولومون هيل لاعب أتالانتا هوكس.

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وغادر ليبرون جيمس اللقاء في الربع الثاني من المباراة.

ليبرون جيمس (36 عاما) قاد ليكرز للفوز بالبطولة في الموسم الماضي على حساب ميامي هيت.

ويعد جيمس من نجوم كرة السلة الأمريكية، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب في المباريات النهائية 4 مرات.

وحقق ليبرون جيمس اللقب 4 مرات، بواقع لقبين مع ميامي هيت ولقب مع كليفلاند كافالييرز بالإضافة للقبه مع لوس أنجلوس ليكرز.

واختير ليبرون جيمس في مباراة كل النجوم 17 مرة من قبل.

ليبرون جيمس
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