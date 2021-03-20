دافيد سيلفا يغيب عن مواجهة برشلونة

يغيب دافيد سيلفا لاعب ريال سوسيداد عن مباراة فريقه أمام برشلونة مساء الأحد بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وأعلن إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ سوسيداد عن قائمة فريقه لاستقبال برشلونة في ريالي أرينا، دون أن يظهر فيها اسم لاعب الوسط المخضرم.

وأصيب سيلفا في مباراة غرناطة الماضية بكدمة قوية، ورغم تحسُن حالته في الأيام الماضية، إلا أن ألجواسيل فضّل عدم المجازفة به.

وتنتظر ريال سوسيداد مباراة تاريخية مرتقبة أمام غريمه أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 يوم 3 أبريل المقبل، مباراة سيلحق بها سيلفا وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية.

ولم يخض سيلفا إلا 22 مباراة مع ريال سوسيداد منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي في صفقة مجانية مطلع الموسم، إذ أبعدته الإصابات لعدة أشهر.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس بالدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث –مؤقتا- برصيد 59 نقطة.