بسبب وعكة صحية.. أحداد يواصل الغياب عن مران الزمالك
السبت، 20 مارس 2021 - 22:42
كتب : إبراهيم رمضان
يواصل حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك، الغياب عن مران الفريق غدا الأحد بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.
حميد أحداد
النادي : الزمالك
وتواصل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك مع أحداد للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.
وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجولة الخامسة من البطولة الإفريقية.
حميد أحداد شارك هذا الموسم في 7 مباريات رفقة الزمالك. لم يسجل فيهم أو يصنع أي هدف.
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