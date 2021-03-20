بسبب وعكة صحية.. أحداد يواصل الغياب عن مران الزمالك

يواصل حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك، الغياب عن مران الفريق غدا الأحد بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.

حميد أحداد النادي : الزمالك الزمالك

وتواصل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك مع أحداد للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجولة الخامسة من البطولة الإفريقية.

حميد أحداد شارك هذا الموسم في 7 مباريات رفقة الزمالك. لم يسجل فيهم أو يصنع أي هدف.