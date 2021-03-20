فوز تاريخي لم يحدث من قبل.. النصر يسحق الباطن في الدوري السعودي

حقق النصر فوزا تاريخيا على ضيفه الباطن بسبعة أهداف دون رد في ملعب جامعة الملك سعود، بالجولة 24 من الدوري السعودي.

وسجّل أهداف النصر: علي لاجاماي، ونور الدين أمرابط، وضيف الله القرني، وعبد الرزاق حمد لله (مرتين)، وبيتروس، ورائد الغامدي، في الدقائق: 13، و51، و52، و59، و62، و68، و79.

ليرفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الباطن عند 28 نقطة في المركز 13.

ويعتبر هذا الفوز هو الأكبر على الإطلاق للنصر في تاريخه بالدوري السعودي الممتاز، بعد أن كرر نتيجة 6-0 في عدة مرات سابقة.

لكنه ليس الفوز الأكبر للنصر في العموم، إذ فاز سابقا بنتيجة 14-0 على جدة بكأس الملك 1979، وعلى البكيرية بكأس الملك 1981.

كما فاز على العقارية بطل جيبوتي 12-0 في دوري أبطال العرب 2007.

وفاز النصر بنفس النتيجة 7-0 على الدرعية في كأس خادم الحرمين الشريفين 2016.

هذا الفوز ليس الأكبر على الإطلاق في تاريخ الدوري السعودي، إذ سبق لاتحاد جدة الفوز على القادسية بنتيجة 8-0 في عام 2011.