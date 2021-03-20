إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.. سيتي يُقصي إيفرتون بهدفين متأخرين

بعد صمود 85 دقيقة، هدفان متأخران قادا مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب إيفرتون.

وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل إلكاي جوندوجان، وكيفين دي بروين هدفا اللقاء في الدقائق الأخيرة.

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التشكيل

كارلو أنشيلوتي اضطر للبدء بـ جواو فيرجينيا الحارس البرازيلي لأول مرة. الحارس الثالث يشارك بسبب غياب جوردان بيكفورد وروبن أولسين للإصابة.

في المقابل، بدأ بيب جوارديولا بـ زاك ستيفين في حراسة المرمى، لكن الثلاثي الهجومي الأساسي بدأ بتواجد رحيم ستيرلينج، وجابريال جيسوس، وفيل فودين.

وصف المباراة

مانشستر سيتي ضغط من البداية, رحيم ستيرلينج اخترق على الجهة اليسرى في الدقيقة الـ14 وأرسل عرضية، أمسكها جواو فيرجينيا بصعوبة.

ورد إيفرتون في الدقيقة الـ19 بـ كرة مقوسة من الطرف الأيمن على رأس جودفري مررها إلى ريتشارلسون، سددها بمقصية لكن أعلى عارضة مرمى إيفرتون.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ42 من ركنية، قابلها ييري مينا برأسية في المرمى، لكن زينشينكو أنقذها من على خط المرمى برأسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

رحيم ستيرلينج بدأ الخطورة في الشوط الثاني أيضا بتصويبة في الدقيقة الـ52، تصدى لها فيرجينيا ببراعة.

جوارديولا لجأ لدكته في الدقيقة الـ65، فشارك رياض محرز بدلا من بيرناردو سيلفا.

وبدأ ضغط سيتي يزداد. فودين سدد بقوة في الدقيقة الـ66، لكن بجانب القائم بقليل.

تبديل حاسم

بيب لجأ للدكة مجددا في الدقيقة الـ80 بدخول كيفين دي بروين بدلا من رحيم ستيرلينج.

وتصويبة جديدة من فودين في الدقيقة الـ83، تصدى لها فيرجينيا.

هدفان متأخران

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ85. تمريرة من دي بروين وصلت إلى إيمريك لابورت الذي وجد نفسه داخل منطقة جزاء إيفرتون، ليسدد ويتصدى لها فيرجينيا بمساعدة العارضة العلوية، لترتد ويقابلها إلكاي جوندوجان برأسية في المرمى مسجلا الأول.

على الفور حاول أنشيلوتي التدخل، ودفع لـ أليكس إيوبي بدلا من ماسون هولجيت للتعويض.

لكن تبديل إيفرتون لم يزد اللقاء سوى ضغطا لسيتي.

رودري شارك في الدقيقة الـ90 بدلا من إلكاي جوندوجان.

والضغط أسفر عن هدف ثاني في الدقيقة الـ90 بعد تمريرة من رودري، لينفرد البلجيكي ويفتح الطريق لنفسه، ثم يسجل بيسراه.

الوقت الضائع كاد يشهد الهدف الثالث في الدقيقة الـ92 بتصويبة من فيرناندينيو بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

قرعة نصف النهائي ستقام مساء غد الأحد. حتى الأن تأهل فريقا مانشستر سيتي وساوثامبتون.

ويلعب تشيلسي مع شيفيلد يونايتد غدا، فيما يلعب ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.