كارتيرون يقرر خوض مباريات ودية أثناء التوقف الدولي

السبت، 20 مارس 2021 - 21:31

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

استقر الجهاز للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستهدف كارتيرون، بحسب الموقع الرسمي للزمالك إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإداري لترتيب إعداد الفترة المقبلة بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق.

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ويسعى الجهاز الفني للأبيض إلى تجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر في الجولة القادمة ثم على تونجيث، على أن يخسر الفريق الجزائري من الترجي لكي يتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة.

وفي الإطار نفسه، وضع الجهاز خطة تنسيقية سيتم تنفيذها مع قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، من أجل اختيار العناصر المميزة من القطاع وضمها.

وكلف كارتيرون الجهاز المعاون له وعلى رأسهم أسامة نبيه المدرب العام، وكذلك الجهاز الإداري، بالتواصل والتنسيق بشكل دوري مع المسئولين بالقطاع وهم، جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع ، وطارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، لاختيار أفضل العناصر لتجهيزها للفريق الأول، وذلك وفقا للسياسة الخاصة بالفرنسي وخطته المستقبلية للنادي.

كما سيقوم المدير الفني للزمالك، بحضور مباريات فرق الناشئين خلال الفترة المقبلة عقب استئناف المسابقات في بداية أبريل القادم، وذلك لمشاهدة اللاعبين على أرض الواقع والوقوف على مستواهم.

الزمالك باتريس كارتيرون
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