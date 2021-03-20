نجم ليستر سيتي: فايلر فتح عيني.. إنه يتمتع بالعقلية الألمانية

السبت، 20 مارس 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس - ريني فايلر

أشاد يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي ومنتخب بلجيكا، بمدربه السابق ريني فايلر.

يوري تيليميناس

النادي : ليستر سيتي

وقال تيليمانس في تصريحات نقلها موقع voetbalkrant البلجيكي: "ريني فايلر هو الرجل فتح لي عيني".

وأضاف لاعب الوسط الموهوب: "أثناء عملي معه بدأت في التطور بدنيا بشكل كبير".

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وأتم: "كان يتحلى بالعقلية الألمانية في التعامل بعض الشيء".

تيليمانس (23 عاما) عمل مع فايلر خلال تدريب الأخير لـ أندرلخت البلجيكي قبل عدة سنوات.

ويعد تيليمانس أحد أهم المواهب البلجيكية في السنوات الأخيرة، مما دفع ليستر سيتي لشرائه من موناكو مقابل 45 مليون يورو في صيف 2019.

وسجل تيليمانس 7 أهداف وصنع 5 في 39 مباراة خاضها مع ليستر سيتي بالموسم الحالي.

ويمتلك تيليمانس 34 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، وتواجد في قائمة الشياطين الحمر التي حققت المركز الثالث التاريخي في كأس العالم 2018.

تيليمانس فايلر
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