مهند لاشين لـ في الجول: عدم انضمامي للمنتخب لم يغضبني.. ممتن للبدري لتفكيره بي

تقبل مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، قرار عدم انضمامه لمنتخب مصر بصدر رحب.

حسام البدري أعلن قائمة منتخب مصر لتوقف مارس الجاري، ولم يكن اسم مهند لاشين.

مهند لاشين حكى لـFilGoal.com: "في البداية، المنتخب أبلغ النادي وطلب الأوراق الخاصة بي تحسبا لانضمامي إلى منتخب مصر".

وأضاف "توقعت أن أكون موجودا بنسبة كبيرة، ولكن بعد ذلك تحدث معي إداري المنتخب وأبلغني أن هذه المرحلة تم وضع لها أسماء معينة".

لاشين أتبع "أكن كامل الاحترام والتقدير لاختيارات البدري، وسعيد جدا إنه وضعني على أول الطريق".

صاحب الـ25 عاما أتبع "حسام البدري هو أول مدير فني للمنتخب يضعني في هذه المنطقة ويرشح اسمي، حتى ولو بشكل مبدأي".

واستمر "سأبذل قصارى جهدي لأكون متواجدا خلال فترات مقبلة، ولأكون عند حسن ظن المنتخب دائما".

لاشين واصل "راضي تماما عن القرار وسعيد بوضع اسمي من قبل البدري ولو حتى بشكل مبدأي. البدري مدرب كبير ويرغب أن ينجح مع المنتخب، وكلنا داعمون له".

وعن المرحلة المقبلة، قال لاشين "سأقاتل من أجل حجز مكان لي مع المنتخب في فترات مقبلة".

لاعب بيراميدز السابق استمر "مستواي الجيد مؤخرا توفيق من الله، وهناك أريحية كبيرة لي داخل نادي طلائع الجيش".

وأتم "سواء من قبل العميد المهدي أو عبد الحميد بسيوني المدرب، أشعر بالاستقرار ولذلك أقدم أفضل ما لدي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجُزر القُمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.