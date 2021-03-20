في الدرجة الثانية – تعثر متصدر الصعيد.. وانتصاران مهمان لـ المنيا والألومنيوم

السبت، 20 مارس 2021 - 19:16

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

تعثر فريق الشرقية للدخان متصدر مجموعة الصعيد، بالتعادل سلبيا مع الإعلاميين، في الجولة 18 من دوري الدرجة الثانية.

الشرقية للدخان رفع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، فيما اقترب المنيا وصيفه منه بالفوز على طهطا 2-1 ليصل للنقطة 35.

الألومنيوم أيضا حقق انتصارا هاما على ديروط 2-1، ليرتفه رصيده إلى 32 نقطة، نفس رصيد بني سويف الذي هزم شبان قنا بنفس النتيجة، ويحتلان المركزان الثالث والرابع.

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أما قنا ففاز على أسمنت أسيوط 3-0 ليحصل على النقطة 24 في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات فاز بترول أسيوط على سوهاج 1-0 ليرفع رصيده لـ 21 نقطة في المركز العاشر.

وحقق مركز شباب سمسطا فوزا غاليا على الفيوم 2-1 ليرفع رصيده لـ 18 نقطة في المركز الـ 12.

وفاز كيما أسوان على تليفونات بني سويف 1-0 ليرفع رصيده للنقطة 17 في المركز الـ 14 ويعادل عدد نقاط منافسه.

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