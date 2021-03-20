مصدر مقرب من محمد عودة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع المقاصة

السبت، 20 مارس 2021 - 19:04

كتب : أحمد شاكر

الزمالك المقاولون محمد عودة

كشف مصدر مقرب من محمد عودة مدرب نادي النصر الليبي، حقيقة المفاوضات مع مصر للمقاصة.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـFilGoal.com: "لم يتحدث أحد من مصر للمقاصة مع محمد عودة حتى هذه اللحظة".

وأضاف "محمد عودة مرتبط بتعاقد مع النصر الليبي، وهو في إجازة في مصر لمدة أسبوع".

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المصدر أتبع "المدرب سيغادر مصر متوجها إلى ليبيا الإثنين المقبل، فنادي النصر يتصدر الدوري الليبي حاليا هناك".

وأتم "يوجد شرط جزائي في عقد المدرب مع النصر الليبي".

كان مصر للمقاصة قد أعلن إقالة إيهاب جلال، ليستطيع المدرب تولي فريق الإسماعيلي، ويبحث عن خليفه حاليا.

في الدوري النصر مصر للمقاصة محمد عودة
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