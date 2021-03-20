ليفاندوفسكي الخارق ينصر بايرن على شتوتجارت بعشرة لاعبين.. وروعة هالاند لا تكفي دورتموند

فاز بايرن ميونيخ على شتوتجارت بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة 26 للدوري الألماني.

وتألق ليفاندوفسكي وسجل 3 أهداف "هاتريك" خلال اللقاء ليرفع رصيده لـ35 هدفا في الدوري يحتل بهم صدارة الهدافين.

وتقدم ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، بعد 6 دقائق فقط من طرد ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ.

وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل مجددا في الدقيقة 23، قبل أن يختتم أهدافه في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيده بايرن ميونيخ لـ61 نقطة ليحتل المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 36 في المركز الثامن.

"هاتريك" ليفاندوفسكي جعله يصل لـ42 هدفا خلال 36 مباراة في كل المسابقات.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 5 أهداف فقط لكي يعادل أكبر عدد من الأهداف سُجل في موسم واحد بالدوري الألماني.

ويعد جيرد مولر صاحب الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، حين سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972.

ويتبقى لبايرن ميونيخ 8 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لايبزج في الجولة المقبلة، فيما يلعب شتوتجارت ضد فيردر بريمن.

ثنائية هالاند لا تكفي

وفي نفس مباريات الجولة، تعادل بروسيا دورتموند مع كولن بنتيجة 2-2 على ملعب الأخير، راين أنرجي.

تقدم إرلينج هالاند في الدقيقة 3 لبروسيا دورتموند.

وتعادل أوندري دودا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء قبل أن يسجل إسمايل ياكوبس الهدف الثاني في الدقيقة 65 لكولن.

وتعادل هالاند لدورتموند في الدقيقة 90.

التعادل جعل بروسيا دورتموند يصل للنقطة 43 ليحتل المركز الخامس، فيما وصل كولن للنقطة 23 ليتواجد في المركز الرابع عشر.

ووصل هالاند لهدفه رقم 21 في الدوري الألماني، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف ليفاندوفسكي.

ليتخطى هالاند لأول مرة حاجز الـ20 هدفا في موسم واحد للدوري.

وأسهم هالاند بـ42 هدفا في كل المسابقات خلال 36 مباراة، بعدما سجل 34 هدفا وصنع 8.

ويلعب دورتموند في الجولة المقبلة ضد إينتراخت فرانفكورت، بينما يلعب كولن ضد فولفسبورج.