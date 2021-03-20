طارق حامد ينفي عرض الشارقة: تركيزي ينصب على مباريات الزمالك فقط

نفى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى تلقي اللاعب لعرض من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم، ولكن حامد قال عبر الموقع الرسمي للزمالك: "لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن. لم يتحدث معي أي مسؤول من الشارقة لضمي".

وأكد "تركيزي ينصب على مباريات الزمالك، لتحسين نتائجه الإفريقية والاستمرار على قمة الدوري وحصد لقبه".

صاحب الـ 32 عاما، انضم للزمالك من سموحة قبل انطلاق موسم 2014/2015.

ولعب حامد مع الزمالك 244 مباراة، وحصد معه لقبا للدوري و4 ألقاب كأس مصر، ولقبين للسوبر المحلي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.