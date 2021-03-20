طارق حامد ينفي عرض الشارقة: تركيزي ينصب على مباريات الزمالك فقط

السبت، 20 مارس 2021 - 19:00

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

نفى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى تلقي اللاعب لعرض من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم، ولكن حامد قال عبر الموقع الرسمي للزمالك: "لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن. لم يتحدث معي أي مسؤول من الشارقة لضمي".

وأكد "تركيزي ينصب على مباريات الزمالك، لتحسين نتائجه الإفريقية والاستمرار على قمة الدوري وحصد لقبه".

أخبار متعلقة
تدريبات إضافية لـ طارق حامد وزيزو قبل مواجهة الإسماعيلي مران الزمالك - انتظام طارق حامد في التدريبات.. واجتماع بين باتشيكو واللاعبين طارق حامد يعلن شفاءه من كورونا

صاحب الـ 32 عاما، انضم للزمالك من سموحة قبل انطلاق موسم 2014/2015.

ولعب حامد مع الزمالك 244 مباراة، وحصد معه لقبا للدوري و4 ألقاب كأس مصر، ولقبين للسوبر المحلي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

طارق حامد الزمالك الشارقة الإماراتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهند لاشين لـ في الجول: عدم انضمامي للمنتخب لم يغضبني.. ممتن للبدري لتفكيره بي 13 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يواصل تحطيم الأرقام ويقود ريال مدريد لفوز ثمين في أرض سيلتا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
في الدرجة الثانية – تعثر متصدر الصعيد.. وانتصاران مهمان لـ المنيا والألومنيوم 36 دقيقة | مصر
سلة – غرامة للزمالك بسبب مباراة سموحة.. وإقامة المباريات دون جماهير 37 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من محمد عودة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع المقاصة 48 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي الخارق ينصر بايرن على شتوتجارت بعشرة لاعبين.. وروعة هالاند لا تكفي دورتموند 49 دقيقة | الدوري الألماني
طارق حامد ينفي عرض الشارقة: تركيزي ينصب على مباريات الزمالك فقط 52 دقيقة | الدوري المصري
ملاكم النادي الأوليمبي يتأهل لـ أولمبياد طوكيو 59 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك