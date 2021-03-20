ملاكم النادي الأوليمبي يتأهل لـ أولمبياد طوكيو

السبت، 20 مارس 2021 - 18:53

كتب : هاني العوضي

علي رزق ملاكم الأوليمبي

أعلن الاتحاد المصري للملاكمة عن تأهل ملاكم منتخب مصر والنادي الأوليمبي يسرى رزق، للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، طوكيو ٢٠٢١.

وجاء تأهل رزق عن طريق التصنيف العالمي، إذ يحتل الملاكم المصري التصنيف الخامس عالميا، والأول إفريقيا.

ويعد يسري رزق مرشح بقوة للوصول للأدوار النهائية للأولمبياد، والحصول علي ميدالية أوليمبية.

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ومن المنتظر أن ينتظم ملاكم النادي الأوليمبي في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي ضمن فترة الإعداد للمشاركة في دورة طوكيو.

ومن جانبه، أشاد المهندس طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي، بإنجاز تأهل ملاكم النادي يسري رزق للمشاركة في الدورة الأوليمبية بطوكيو، والتي تأتي ضمن سياسة مجلس الإدارة للاعتماد على أبناء النادي، وإعداد الأبطال للحصول على الميداليات الأوليمبية والعالمية.

وقال "الأوليمبي مصنع الأبطال وأكثر الأندية المصرية التي حصل أبطالنا علي ميداليات أوليمبية، حيث حقق أبطال النادي عبر تاريخه ٩ ميداليات أوليمبية".

وأكد رئيس النادي دعم مجلس الإدارة الكامل للبطل يسرى رزق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعم معتز الجوهري، لاعب منتخب ألعاب القوى، وباقي الأبطال في التايكوندو والمصارعة، المنتظر مشاركتهم خلال دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، في صيف 2021.

الأولمبي علي رزق
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