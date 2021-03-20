التشكيل – دكة مرعبة لـ سيتي.. وإيفرتون يدفع بالحارس الثالث

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بالمخضرم فيرناندينيو في الارتكاز، وبـ أيمريك لابورت في عمق الدفاع.

وأبقى جوارديولا على دكة بدلائه مجموعة من الأوراق الهجومية الرابحة، أبرزها: كيفن دي بروين، وفيرّان توريس، ورياض محرز، وسيرخيو أجويرو.

فيما اضطر كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إلى الدفع بالحارس الثالث جواو فيرجينيا بسبب إصابة جوردان بيكفورد وروبن أولسن.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: زاك ستيفن

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – أيمريك لابورت – أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – فيل فودين

دكة البدلاء: إيدرسون مورايش – جون ستونز – بنجامين ميندي – جواو كانسيلو – رودري – كيفن دي بروين – فيرّان توريس – سيرخيو أجويرو – رياض محرز

تشكيل إيفرتون:

حراسة المرمى: جواو فيرجينيا

الدفاع: شيموس كولمان – بن جودفري – ميسون هولجيت – جيري مينا – لوكاس دينيه

الوسط: آلان – أندري جوميش – جيلفي سيجوردسون

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين – ريتشارلسون