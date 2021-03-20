بيدري: شعرت بشعور غريب حين ارتديت قميص ريال مدريد

السبت، 20 مارس 2021 - 18:29

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

كشف بيدري لاعب برشلونة عن شعوره خلال فترة تواجد مع ريال مدريد في مرحلة الناشئين قبل اللعب للاس بالماس.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وتحدث بيدري عن رد فعل ليونيل ميسي نجم الفريق بعد تحسن النتائج وعن علاقته مع رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وقال بيدري في حواره مع راديو كتالونيا: "حين تحسنت النتائج أصبح (ميسي) سعيدا مثل الجميع".

أخبار متعلقة
آس تكشف عن: الشرط "غير المسبوق" الذي وضعه ليفربول في عقد كوتينيو مع برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة يراقب موهبة أوروجواي "خليفة سوسا وريكوبا" سبورت: لابورتا يجعل من هالاند هدف برشلونة الرئيسي.. "حلم كبير لبداية مشروع الفوز" قائمة برشلونة - استمرار غياب بيكيه وروبيرتو وتواجد موريبا وماتيوس ضد سوسيداد وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين

وعن مستقبل ميسي مع الفريق "لا أُفضل الحديث حول ذلك، هذا قراره ونحن نستمتع بتواجده معنا".

وشدد "أرغب في استمراره لسنوات عديدة بالطبع، لكنه قراره ولن أتدخل به".

وحول علاقته برونالد كومان مدرب الفريق "لقد فاجئني ولم أتوقع منه أن يكون بهذه الطريقة".

وشرح "أنه يقدم الكثير من الثقة للاعبين الصغار".

وواصل "يعطينا نصائح لكي نكون أفضل، ويشرح لنا كيف نستمتع على أرض الملعب، لأنك إذا شعرت بالمرح فستقدم أداءا أفضل".

وعن فترة تواجده مع ناشئين ريال مدريد، قال:"لعبت هناك في أيامي الأولى".

وكشف "حين ارتديت ملابس الفريق نظرت للشعار وكنت أعرف أن شيئا ما لم يكن صحيحا".

وأتم "في النهاية، وعلى الرغم من ذلك كنت محظوظا لكي أتواجد مع النادي الذي رغبت في اللعب له".

ويعد والد بيدري أحد المؤسسين لرابطة تشجيع برشلونة في مقاطعة لاس بالماس.

وانتقل بيدري إلى برشلونة عام 2019 قادما من لاس بالماس، قبل أن تتم إعارته للفريق الكناري.

وانضم بيدري (18 عاما) للفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي.

ولعب بيدري 41 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع 6.

ويعد بيدري من أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم كومان في برشلونة.

وتحسنت نتائج برشلونة في الدوري الإسباني بعد بداية ضعيفة للغاية.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 59 نقطة خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ63 نقطة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام في شهر إبريل المقبل.

بيدري برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من محمد عودة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع المقاصة 29 ثاتيه | الدوري المصري
هاتريك ليفاندوفسكي يدمر شتوتجارت رغم النقصص العددي لبايرن.. وهالاند يُنقذ دورتموند من السقوط ضد كولن دقيقة | الدوري الألماني
طارق حامد ينفي عرض الشارقة: تركيزي ينصب على مباريات الزمالك فقط 4 دقيقة | الدوري المصري
ملاكم النادي الأوليمبي يتأهل لـ أولمبياد طوكيو 11 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل – دكة مرعبة لـ سيتي.. وإيفرتون يدفع بالحارس الثالث 24 دقيقة | أوروبا
بيدري: شعرت بشعور غريب حين ارتديت قميص ريال مدريد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تحديد موعد عودة بنشرقي للقاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: عقوبة سيمبا حال إثبات تلاعبه بتحاليل كورونا قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك