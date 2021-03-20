بيدري: شعرت بشعور غريب حين ارتديت قميص ريال مدريد

كشف بيدري لاعب برشلونة عن شعوره خلال فترة تواجد مع ريال مدريد في مرحلة الناشئين قبل اللعب للاس بالماس.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وتحدث بيدري عن رد فعل ليونيل ميسي نجم الفريق بعد تحسن النتائج وعن علاقته مع رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وقال بيدري في حواره مع راديو كتالونيا: "حين تحسنت النتائج أصبح (ميسي) سعيدا مثل الجميع".

وعن مستقبل ميسي مع الفريق "لا أُفضل الحديث حول ذلك، هذا قراره ونحن نستمتع بتواجده معنا".

وشدد "أرغب في استمراره لسنوات عديدة بالطبع، لكنه قراره ولن أتدخل به".

وحول علاقته برونالد كومان مدرب الفريق "لقد فاجئني ولم أتوقع منه أن يكون بهذه الطريقة".

وشرح "أنه يقدم الكثير من الثقة للاعبين الصغار".

وواصل "يعطينا نصائح لكي نكون أفضل، ويشرح لنا كيف نستمتع على أرض الملعب، لأنك إذا شعرت بالمرح فستقدم أداءا أفضل".

وعن فترة تواجده مع ناشئين ريال مدريد، قال:"لعبت هناك في أيامي الأولى".

وكشف "حين ارتديت ملابس الفريق نظرت للشعار وكنت أعرف أن شيئا ما لم يكن صحيحا".

وأتم "في النهاية، وعلى الرغم من ذلك كنت محظوظا لكي أتواجد مع النادي الذي رغبت في اللعب له".

ويعد والد بيدري أحد المؤسسين لرابطة تشجيع برشلونة في مقاطعة لاس بالماس.

وانتقل بيدري إلى برشلونة عام 2019 قادما من لاس بالماس، قبل أن تتم إعارته للفريق الكناري.

وانضم بيدري (18 عاما) للفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي.

ولعب بيدري 41 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع 6.

ويعد بيدري من أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم كومان في برشلونة.

وتحسنت نتائج برشلونة في الدوري الإسباني بعد بداية ضعيفة للغاية.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 59 نقطة خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ63 نقطة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام في شهر إبريل المقبل.