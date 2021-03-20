تحديد موعد عودة بنشرقي والمثلوثي للقاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك

السبت، 20 مارس 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

يعود أشرف بنشرقي لاعب الزمالك إلى القاهرة، غدا الأحد بعد نهاية الراحة التي حصل عليها لزيارة أسرته في المغرب.

وكان بنشرقي قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر للمغرب لزيارة أسرته بعد مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم بنشرقي لتدريبات الفريق الجماعية بعد عودته مباشرة.

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ويعود حمزة المثلوثي الظهير الأيمن إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة.

وجاء تأخر عودة المثلوثي بسبب ظروف الطيران حيث يتواصل معه الجهاز الإداري للزمالك لترتيب عودته في أسرع وقت من أجل الانتظام في تدريبات الفريق

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا والتي ستلعب يوم 3 إبريل المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، خلف الترجي متصدر المجموعة بـ10 نقاط ثم مولودية الجزائر بـ8 نقاط، بينما يقبع تونجيث السنغالي في المركز الأخير بنقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر ثم تونجيث في الجولة السادسة على أن يخسر الفريق الجزائري من الترجي في الجولة ذاتها.

وشارك بنشرقي في 17 مباراة مع الزمالك في كل المسابقات هذا الموسم وسجل 5 أهداف.

أشرف بنشرقي الزمالك
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