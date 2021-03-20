مجاهد لـ في الجول: منتخب مصر يشارك في كأس العرب

السبت، 20 مارس 2021 - 17:13

كتب : FilGoal

الونش - منتخب مصر - توجو

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس العرب.

ومن المزمع إقامة البطولة بين 22 منتخبا عربيا في قطر، في شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد بين الأول والثامن عشر من هذا الشهر.

وأوضح مجاهد "الاتحاد المصري سبق وأن أرسل موافقة رسمية في وقت سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمشاركة في البطولة المقامة تحت رايته في قطر".

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وأكمل "فيفا يشرف على تنظيم البطولة بالكامل، وسنكون ضمن 22 منتخبا عربيا في تلك البطولة القوية".

وأعلن فيفا في وقت سابق اليوم، موافقته على لوائح البطولة كأس العرب بشكل رسمي.

جاء ذلك في كونجرس فيفا والذي أقيم أمس الجمعة، "وافق المجلس على لوائح بطولة كأس العرب 2021، بتأكيد جدول المباريات وإجراءات قرعة البطولة التي تقام في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر من هذا العام".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قد قال سابقا العام الماضي: "أتوقع أن تجمع البطولة الإقليمية في 2021 ملايين من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي".

وكشف "يسعدنا أن جميع الفرق 22 من جميع أنحاء العالم العربي قد وافقت على المشاركة في كأس العرب، المقرر أن يقام على ملاعب كأس العالم قطر 2022".

وستكون البطولة استعداد لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم نوفمبر من عام 2022.

والمنتخبات 22 المشاركة هي مصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات ويتأهل أول مركزين إلى ربع النهائي، وستقام بذلك 32 مباراة على مدار 18 يوما.

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