آس تكشف عن: الشرط "غير المسبوق" الذي وضعه ليفربول في عقد كوتينيو مع برشلونة

السبت، 20 مارس 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

وضع نادي ليفربول شرطا خاصا في عقد فيليبي كوتينيو مع برشلونة إبان توقيعه للفريق في يناير 2018، لم يكن ماديا بقدر حرمان برشلونة من ضم لاعبين من النادي الإنجليزي لفترة زمنية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال التقرير إن ليفربول وضع شرطا وحيدا في عقد اللاعب مع النادي يمنعه من ضم لاعبين من ليفربول حتى عام 2021، وعلى برشلونة أن يدفع شرطا جزائيا إن فعل بقيمة 93 مليون يورو بجانب قيمة الصفقة نفسها إن أراد ضم لاعب من ليفربول وهو شرط غير مسبوق وفقا لوصف التقرير.

وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يرغب في التخلص من خدمات كوتينيو في أسرع وقت.

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وأوضح التقرير أن قيمة اللاعب حاليا لن تتخطى حاجز الـ40 مليون يورو.

ويغيب كوتينيو عن برشلونة حاليا بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد أن بدأ الموسم كأساسي مع الفريق في نهاية ديسمبر الماضي وخضع لجراحة، ووفقا للتقرير قد يعود خلال بداية شهر أبريل المقبل قبل الكلاسيكو.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، مع إضافات جعلت قيمة الصفقة وصلت إلى 160 مليون.

ولعب كوتينيو بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

كوتينيو أعير خلال الموسم الماضي إلى بايرن ميونيخ وساهم في فوز الفريق بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

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