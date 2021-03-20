بطاقة حمراء لـ حجازي أمام الرائد ويغيب عن الكلاسيكو

تعرض أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للطرد في مواجهة الرائد ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المدافع الدولي عرقل مهاجم الرائد أثناء انفراده، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة في الدقيقة 37.

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🎥 | حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء للاعب احمد حجازي.#الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/OOWI4uXCzD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 20, 2021

وخاض حجازي 22 مباراة منذ انضمامه لصفوف اتحاد جدة السعودي، تحصل خلالها على 4 بطاقات صفراء وسجل هدفين.

وسيغيب حجازي عن مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال في الجولة المقبلة.

وسينضم حجازي بعد المباراة إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القُمر في الجولتي الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويعد ذلك الطرد السادس في مسيرة أحمد حجازي، إذ أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء مرتين مع الإسماعيلي ومثلهما مع وست بروميتش ألبيون، وبطاقة حمراء مباشرة بقميص بيروجيا الإيطالي في الدرجة الثانية.