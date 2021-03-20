موندو ديبورتيفو: برشلونة يراقب موهبة أوروجواي "خليفة سوسا وريكوبا"

السبت، 20 مارس 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

نيكولاس سيري

يراقب نادي برشلونة عن كثب اللاعب نيكولاس سيري مهاجم فريق دانوبيو الأوروجوياني خاصة بعد التألق الكبير الذي صاحبه خلال آخر مباراتين وتسجيل 4 أهداف، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن اللاعب صاحب الـ16 عاما متابع بقوة من قبل برشلونة خاصة وأن النادي الكتالوني يمتلك قاعدة قوية من الأشخاص داخل الكرة الأوروجويانية ما سعده لضم الثنائي رونالد أراوخو وسانتي بوينو.

لكن بسبب قواعد الاتحاد الأوروجوياني لحماية المواهب الشابة، فيحظر رحيل أي لاعب قبل عمر الـ18، فلن يتمكن النادي الكتالوني من الانتفاع بقدراته مبكرا وفقا للتقرير.

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وأوضح التقرير أن نجاح اللاعب الشاب جعل الجميع يرونه كخليفة مثالي لروبن سوسا نجم دانوبيو وسرقسطة السابق في الثمانينات ولاتسيو وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند بعد ذلك، وكذلك خليفة لـ ألفارو ريكوبا نجم الكرة الأوروجويانية السابق.

وتم تصعيد سيري إلى الفريق الأول في شهر يوليو 2020.

وشارك سيري خلال الموسم الجاري في 5 مباريات سجل خلالها 4 أهداف، كما أنه سجل هاتريك مثالي ضد فريق بوسطن ريفر في الجولة الـ13 من الدوري في انتصار فريقه بنتيجة 5-1.

المهاجم الشاب لعب بقميص دانوبيو في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف منذ تصعيده للفريق الأول.

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