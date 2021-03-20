سبورت: لابورتا يجعل من هالاند هدف برشلونة الرئيسي.. "حلم كبير لبداية مشروع الفوز"

طرحت العديد من الأسماء على طاولة خوان لابورتا منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة برشلونة، لكنه يمتلك هدفا رئيسيا سيسعى لضمه، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن الهدف الرئيسي للابورتا هو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند والذي يقدم أداء رائعا على الصعيد الهجومي من خلال قدراته التهديفية.

رغم ذلك، فالصفقة معقدة للغاية، لكن لابورتا لن يدخر جهدا لكي يتمها، بل إنه أحاط نفسه ببيئة كروية لكي تمكنه من إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن لابورتا تواصل مع عدد من الممثلين لاستطلاع السوق ومعرفة كل شيء، وأحد هؤلاء الوكلاء كان مينو رايولا وكيل أعمال هالاند وذلك لسؤاله عن الوضع.

وتعد علاقة رايولا مع لابورتا جيدة للغاية وكذلك الحال بين الوكيل الإيطالي الشهير والسكرتير التقني للنادي.

وأشار التقرير إلى أن هناك نقطة تلعب في صالح برشلونة وهي أن اللاعب سيقرر مصيره بنفسه، وحتى اللحظة لا يمكن استبعاد لعبه موسم آخر مع دورتموند رغم وجود عروض عديدة على طاولته.

الجانب المادي

التقرير أوضح أن التوقيع مع هالاند سيكون ضخما جدا على الجانب المادي، إذ أن دورتموند يصر على أنه لا يوجد شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في عقد اللاعب كما يشاع، وأنه يرغب في بيعه بسعر أعلى من 100 مليون يورو.

على الجانب الآخر يبدو أن النادي الألماني يعي حقيقة أن الصيف المقبل هو الأفضل لبيع هالاند بأعلى من 100 مليون، وأن الشرط الجزائي قد يظهر فعلا في يونيو 2022.

بجانب قيمة الصفقة، هناك العمولات الكبيرة التي يجب أن تدفع لإنهاء الملف سريعا، والتي قد يتقبلها برشلونة إن تمكن من تقليل بنية الرواتب لديه.

ويسعى لابورتا لأن تكون له الأولوية للحصول على توقيع هالاند، لكن ذلك يبدو مستحيلا وفقا للتقرير بسبب اهتمام عدد كبير من الأندية بالحصول على خدماته، أبرزها ريال مدريد ومانشستر سيتي، خاصة وأن الثنائي يمتلك المال لإتمام الصفقة أسرع من برشلونة.

وأوضح التقرير أن أهم خطوة لإتمام الصفقة هي بيع مشروع Barca Corporate، بمبلغ أكثر من 200 مليون يورو، ثم بيع ثنائي من خط الهجوم لكي يكون لديه القوة المالية اللازمة لإتمام الصفقة.

واختتم التقرير بـ: "اليوم صفقة هالاند حلم كبير لكي يبدأ مشروع الفوز مرة أخرى".

هالاند انضم إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبرج في يناير 2020 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

ولعب النجم النرويجي صاحب الـ20 عاما بقميص دورتموند في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 47 هدفا وصنع 11 آخرين.