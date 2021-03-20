وكيله: "قاهر توتنام" لن يقول بالتأكيد لا للعودة إلى إيطاليا

أوضح برانكو هيوكا وكيل ميسلاف أورسيتش لاعب دينامو زغرب الكرواتي رغبة عدة أندية إيطالية في الظفر بخدمات "قاهر توتنام".

ميسلاف اورسيتش النادي : دينامو زغرب

الجناح الكرواتي سجل هاتريك في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي قاد به الفريق للفوز 3-0 وإقصاء توتنام من المسابقة الأوروبية.

وقال برانكو لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "إنه ضمن هدافي المسابقة للموسم الثالث على التوالي على الرغم من إنه ليس مهاجما، لكن جناح".

وأضاف "كان الهاتريك إحساسا لا يصدق، لقد كان سعيدا جدا. الحقيقة هي أنه كان يؤدي بشكل جيد منذ فترة، لا تنسوا الموسم الماضي أنه سجل ثلاثية في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا العام الماضي".

وسبق أن لعب أورسيتش موسم 2013-14 في الدرجة الثانية الإيطالية بقميص نادي سيبزيا وخاض فقط 11 مباراة.

وواصل وكيله: "التجربة الإيطالية ساعدته، على الرغم من أنه كان يستحق أن يلعب أكثر في سبيزيا في الوقت الذي كان فيه صغيرا، لم يكن يعرف اللغة وكان عليه أن يتعلم الجانب التكتيكي، كانت تلك هي الأعذار التي قيلت له".

وأتم "أنا على اتصال بالعديد من الأندية الإيطالية. يبلغ من العمر 28 عاما الآن، ولن نقول بالتأكيد لا للعودة إلى إيطاليا".

أورسيتش (28 عاما) سجل 5 أهداف في 10 مباريات بالدوري الأوروبي، وسجل 19 هدفا في 36 مباراة بجميع المسابقات.