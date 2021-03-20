قائمة برشلونة - استمرار غياب بيكيه وروبيرتو وتواجد موريبا وماتيوس ضد سوسيداد

السبت، 20 مارس 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة قائمته لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والتي شهدت استمرار غياب المصابين وتواجد لاعبين شباب مثل إلياش موريبا وأرناو تيناس.

ويواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويغيب كل من جيرارد بيكيه وسيرجي رويبرتو وموسى واجي وفيليبي كوتينيو وأنس وفاتي للإصابة.

أخبار متعلقة
وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين الإعلان عن موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة لابورتا: برشلونة وأنا نحبك يا ميسي.. وكومان لديه ثقة الإدارة

وشهدت القائمة تواجد كل من ميرالم بيانتش وريكي بويج وبيدري وترينكاو وماتيوس فيرنانديز وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وموريبا في وسط الملعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أراوخو – كيلمنت لينجليه – خوردي ألبا – جونيرو فيربو – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ميراليم بيانتش – ريكي بويج – بيدري – ترينكاو – ماتيوس فيرنانديز – فرينكي دي يونج – إلياش موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي

في إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله: "قاهر توتنام" لن يقول بالتأكيد لا للعودة إلى إيطاليا 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة برشلونة - استمرار غياب بيكيه وروبيرتو وتواجد موريبا وماتيوس ضد سوسيداد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين 38 دقيقة | الدوري الإسباني
تحديد موعد مواجهة بيراميدز والرجاء.. وحكم يدير مباراة ثالثة للفرق المغربية الموسم الحالي 52 دقيقة | الكونفدرالية
وفاة بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – ظهور مدرب الحراس لأول مرة.. وتدريبات تأهيلية للثلاثي وراحة لـ حازم ساعة | الدوري المصري
كاف يختار هدف عمر جابر كأفضل هدف في الأسبوع ببطولة الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
جوارديولا: لست نادما على رحيل سانشو.. سنلتقيه ونحاول السيطرة عليه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود
قد ينال إعجابك