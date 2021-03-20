وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين

السبت، 20 مارس 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

نيمار - ميسي

قال أندري كوري وكيل الأعمال السابق للاعب نيمار نجم باريس سان جيرمان، إن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة مرة أخرى إلى برشلونة بل وكان قريبا من العودة منذ عامين، وسيلعب مع ليونيل ميسي مجددا لكن في برشلونة.

وصرح كوري عبر صحيفة "إل ليتورال" الأرجنتينية: "تواجدت في برشلونة لمدة 10 أعوام، أعرف كل ركن في المدينة، سأكون سعيدا لرؤية نيمار في برشلونة".

وواصل "باب نيمار مفتوح أمام برشلونة، جماهيرهم يعرفون أنه ارتكب خطأ وحتى هو اعترف بذلك فيما بعد".

أخبار متعلقة
حوار – ألبا يتحدث عن: عودة لابورتا ومستقبل ميسي وما يعجبه في كومان تفوقت على صلاح.. رائعة ميسي في سان جيرمان تفوز بهدف الأسبوع في دوري الأبطال صلاح ينافس ميسي على جائزة أفضل هدف في إياب ثمن نهائي الأبطال

وأكمل "منذ عامين، طلب مني نيمار بشكل رسمي أن يعود إلى برشلونة، حاولنا وكنا قريبين من ذلك، لكن بسبب التفاصيل لم يحدث الأمر".

واستطرد "لابورتا هو الوحيد القادر على إعادته مجددا، ميسي لن يرحل عن برشلونة، قرر أن تاريخه في برشلونة وأنا واضح في ذلك الأمر".

وأتم "نيمار سيلعب مجددا مع ميسي لكن في برشلونة".

وكان نيمار قريبا في الصيف قبل الماضي من العودة لبرشلونة قبل أن يرفض سان جيرمان كل العروض المقدمة لضمه.

وأعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي قبل أن يتمسك النادي به وينتهي تعاقده مع البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

نيمار انضم إلى سان جيرمان في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، إذ بلغت قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه النادي الفرنسي 222 مليون يورو في صيف 2017 وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

سوق الانتقالات في إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: لابورتا يجعل من هالاند هدف برشلونة الرئيسي.. "حلم كبير لبداية مشروع الفوز" دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: "قاهر توتنام" لن يقول بالتأكيد لا للعودة إلى إيطاليا 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة برشلونة - استمرار غياب بيكيه وروبيرتو وتواجد موريبا وماتيوس ضد سوسيداد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله السابق: نيمار سيلعب مع ميسي لكن في برشلونة.. كان قريبا من العودة منذ عامين 51 دقيقة | الدوري الإسباني
تحديد موعد مواجهة بيراميدز والرجاء.. وحكم يدير مباراة ثالثة للفرق المغربية الموسم الحالي ساعة | الكونفدرالية
وفاة بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – ظهور مدرب الحراس لأول مرة.. وتدريبات تأهيلية للثلاثي وراحة لـ حازم 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يختار هدف عمر جابر كأفضل هدف في الأسبوع ببطولة الكونفدرالية 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود
قد ينال إعجابك