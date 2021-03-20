مران الزمالك – ظهور مدرب الحراس لأول مرة.. وتدريبات تأهيلية للثلاثي وراحة لـ حازم

ظهر أرتور أوليفيرا مدرب الحراس الجديد لأول مرة في مران الزمالك لجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون عقب وصوله أمس الجمعة.

وركز باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران، فيما خاض طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات تأهيلية، وحصل حازم إمام على راحة سلبية.

وغاب اللاعبون الدوليون عن مران الفريق المقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن انضمام كلا من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد إلى معسكر المنتخب.

بينما أعلن المنتخب الأوليمبي عن ضم أسامة فيصل استعدادا لمعسكر أولمبياد طوكيو

وسافر الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج، بينما غاب الثنائي المغربي أشرف بنشرقي وحميد أحداد والتونسي حمزة المثلوثي بإذن من الجهاز الفني لزيارة أسرهم في بلادهم.































تدريبات الحراس

وانضم أوليفيرا بناءً على طلب المدرب الفرنسي إذ سبق له أن عمل معه في التعاون السعودي.

وتولى أيمن الطويل مدرب حراس الناشئين بالنادي، مهمة تدريب الحراس بشكل مؤقت في الفترة الماضية، قبل أن ينضم أوليفيرا لقيادة تدريبات الحراس.

وشارك عمر أسامة عبد الكريم حارس فريق الناشئين مواليد 2002 في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان عمر قد عانى من إصابة في غضروف الركبة، تعافى منها.

وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية.

رباعي الزمالك

وخاض طارق حامد تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي.

وأدى حامد تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والأحمال بالفريق.

وحرص حامد على أداء التدريبات رغم منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ويعاني "أوباما" من الإجهاد العضلي، وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى لا يتعرض للإصابة.

وعقد "أوباما" جلسة سريعة مع الجهاز الفني والطبي على هامش المران للاطمئنان عليه.

وأدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية بعدما اشتكى من شعوره ببعض الإجهاد، وفضل الجهاز الطبي خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم حتى لا يتعرض للإصابة.

ومنح الفرنسي حازم إمام لاعب الفريق راحة سلبية من المران الجماعي، إذ يخضع لبرنامج تجهيزي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز حازم إمام بالشكل الأمثل قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري الأبطال.

سباق سرعات ورسالة

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من، محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل.

وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وضمت المجموعة الثانية باقي لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

حرص الجهاز الفني تخصيص فقرة تدريبية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف كارتيرون.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.

وشهد السباق ندية وقوة بين اللاعبين، وانتهى السباق بين الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي، ليفوز الأخير به.

ووجه الفرنسي رسالة للاعبين على هامش المران الجماعي شدد خلاله على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجي التونسي، والتركيز فيما هو قادم خاصة مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، مطالبا اللاعبين بالتمسك بالأمل.

وأوضح المدرب الفرنسي أن الأهم في الوقت الحالي أن يؤدي كل منهم ما عليه داخل الملعب وتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر الجزائري في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.