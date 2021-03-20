جوارديولا: لست نادما على رحيل سانشو.. سنلتقيه ونحاول السيطرة عليه

السبت، 20 مارس 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

جادون سانشو

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه لا يندم على رحيل جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

سانشو لاعب مانشستر سيتي رحل إلى دورتموند في صيف 2017 بعمر 17 عاما عوضا عن التوقيع للفريق الأول للنادي الإنجليزي.

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وقال بيب في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لقد قلتها كثيرا، ليس لدي ندم، هو من قرر، ويؤدي الآن بشكل جيد".

وأضاف "أهنئه فهو لاعب استثنائي، هو لاعب دولي بجودة عالية ويؤدي بشكل جيد في دورتموند".

وواصل "أردنا بقاءه لكنه قرار الرحيل، وعندما يقرر أحد الرحيل لا يكون بوسعنا إلا تركه".

وأردف "أتمنى له الأفضل، عدا عندما يلعب أمامنا، لا يوجد ندم، إذا كان سعيدا فأنا سعيد".

ويغيب سانشو عن قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة سان مارينو وألبانيا والبرتغال بسبب إصابته في الركبة ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهتي مانشستر سيتي في أبريل المقبل.

وعن ماذا كان سيحدث إذ بقى سانشو، تابع بيب: "لا أحد يعرف، ربما كان يبقى ونلعب بشكل جيد أو سيئ، الشخص يقرر والحياة تسير في طريقها".

وأكمل "سنلتقيه ونحاول السيطرة عليه، نعرف الجودة التي يملكها والجميع يعرفها، دورتموند يمتلك الجودة في كل المراكز، هم فريق قوي".

سانشو (20 عاما) الموسم الحالي خاض 31 مباراة سجل 12 وصنع 16 في جميع المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى دورتموند خاض سانشو 130 مباراة سجل 46 وصنع 60 في جميع المسابقات وحصد كأس السوبر الألماني.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جادون سانشو
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