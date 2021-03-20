كشري: المهمة صعبة للغاية.. وهذا هو الفارق بين الإنتاج وأسوان

قال أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي إن مهمة إنقاذ الفريق من وضعه الحالي صعبة للغاية، موضحا الفارق بين تلك التجربة وتجربته مع أسوان. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح كشري قائلا: "المهمة صعبة جدا، الظروف مشابهة لأسوان، لكن الفارق هو أن لاعبي أسوان كان لديهم دوافع كبيرة جدا في الدور الثاني، وهذا ما جعل عملي يظهر بشكل أكبر".

وواصل "الإنتاج لديه ميزة لم تكن في أسوان، هناك خبرات، لاعبون مميزون لعبوا في أندية كبيرة".

وأكمل "أهم شيء الدوافع، الإصرار والروح في المباراة تعوض أشياء عديدة، رأيت ذلك في مباراة ودية ضد المقاصة، وقدمنا أداء جيدا وفزنا، قدمنا أداء تكتيكيا عاليا جدا".

وأتم "لن أخفي الأمر، الموقف صعب، والمنافسون أقوياء ولديهم إمكانيات مثل طلائع الجيش والمقاولون العرب والبنك الأهلي ووادي دجلة".

وقاد كشري أسوان في الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضي ونجح في مهمته بالإبقاء على الفريق في جدول الترتيب بعدما خاض معه 16 مباراة بالدوري فاز في 5 وتعادل 4 وخسر 7.

وتولى كشري مهمة تدريب الإنتاج الحربي بداية شهر مارس الجاري خلفا لحمادة صدقي.

الإنتاج الحربي يحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد 15 جولة.