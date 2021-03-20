شوقي غريب: قيدنا 10 لاعبين فوق السن ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية.. وقرار صلاح ليس بيدي فقط

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إنه لديه خطة بشأن الثلاثي فوق السن الذي سينضم لفريقه في الأولمبياد، كما أوضح أن انضمام محمد صلاح نجم ليفربول ليس رهن قراره بل قرار ثلاثي، كما أشار إلى قيده 10 لاعبين فوق السن في القائمة المبدئية.

وصرح غريب عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "خطتنا كانت خوض مباريات ودية خلال تلك الفترة وبالفعل حدثت اتصالات مع الأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا، لكن كل المتواجدين مع هذه المنتخبات بنسبة 75-100% محترفين منتشرين في دول مختلفة".

وواصل "هذا تسبب في مشكلة في عملية انضمام اللاعبين بجانب أن فيفا منح الحق للأندية برفض مشاركة بضع اللاعبين أو الذهاب لمباريات ودية أو كل القرارات تقريبا".

وأكمل "هناك مباريات تأجلت لاتحادات قارية سواء رسمية أو ودية، تعذر وصول الفرق، لكننا آثرنا استمرار المعسكر للعمل مع اللاعبين، وضم لاعبين مميزين ظهروا في الفترة الأخيرة من حقهم أن نشاهدهم".

وتابع "محمد صلاح شرف للكرة المصرية كلها، والاستعانة به في بطولة دولية هي رقم 2 بعد كأس العالم هو شرف لأي لاعب ومنتخب، لكن الظروف هي ما تحكمك، لسنا أصحاب القرار، نحن نستدعيه، لكن هناك إدارة النادي واللاعب، يجب أن يكون هناك توافقا بين الجميع".

وأردف "لكن لدينا خطة، كما قلت لم أقم بقيد لاعب واحد فقط من الكبار، من لم يتواجد في القائمة المبدئية فلن أتمكن من ضمه للأولمبياد حتى لو أنا شوقي غريب، القائمة المبدئية ضمت 10 لاعبين من ضمنهم عدد من المحترفين واللاعبين المتميزين".

وواصل "لكن هناك خطة، هل نحن في حاجة للعناصر الكبيرة في السن؟ ما المستوى الحالي؟ إن قمت بضم صلاح أو تريزيجيه أو النني أو حجازي أو المحمدي، وكل هؤلاء قمت بقيدهم في القائمة المبدئية، هل ألعب على ميدالية؟ هل تمثيل مشرف؟".

وأكمل "الهدف الرئيسي هو أن نقدم إنجازا كبيرا للكرة المصرية، طالما لدي هذا الهدف سأسعى لضم أفضل العناصر إلى أن تصبح الكرة خارج ملعبي ولم أعد صاحب القرار".

واسترسل "هل يمكن الاستعانة بمدافعين أو حراس مرمى أو مهاجمين، ربما، أعمل وفقا لما لدي".

وتابع "أقوم بضم عدد كاف من اللاعبين لأنه لو لا قدر الله أصيب لاعب أو جاءت مسحته إيجابية يجب أن يكون البديل جاهز".

وأتم "أقول للاعبين إن انضمامك للمنتخب منوط بمشاركتك وقتالك وليس بأين تلعب، أهيمتك تنبع من قتالك ومشاركتك وليس نادي القمة أو اسم النادي الذي تلعب له".

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو، التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا دون 23 عاما عام 2019.