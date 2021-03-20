المقاصة: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. وما حدث معه ليس تحايلا على القانون

السبت، 20 مارس 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة إن إيهاب جلال بالنسبة له هو أفضل مدرب في مصر، وأفضل من حقق نتائج مع الفريق، لكن الإسماعيلي في أزمة وكان هو المنقذ له من تهديد الهبوط. وذلك عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح سليم قائلا: "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، وبالنسبة للمقاصة هو أفضل مدرب أتى وحقق نتائج معنا، ومن مؤسسين النادي وابنه وصعب جدا أن نقول إننا نقيله، لكن طبعا الأمور لابد أن تؤخذ في إطارها القانوني".

وواصل "يقال إن ما يحدث تحايلا، لكن لم يُنظر إلى الأمر من منظور آخر، المقاصة في أي أزمة نجد دوما إيهاب جلال المهذب يحاول حلها، لكن الإسماعيلي أيضا هو أول نادي قدم لمصر بطولة إفريقية، وبالتالي حينما تجد أن هذا الفريق مهدد بالهبوط وابنها إيهاب جلال موجود، المنقذ، لابد أن نقف بجواره".

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وتابع "إن كان القرار هو إقالة إيهاب جلال، سنقولها على مضض، لذا نقول وجهنا خطاب شكر لكي تكون أفضل، كان هناك وفدا كبيرا من الإسماعيلي، وتلاقت الرؤى لكي يقيل المقاصة إيهاب جلال لكي نسير وفقا للقوانين".

وأردف "تدريب إيهاب جلال للإسماعيلي شرف لنا، أننا نضحي بأحد أبناءنا الأعزاء لإنقاذ نادي مثل الإسماعيلي".

واستطرد "ماذا لو تكرر موقف إيهاب جلال مع مدرب آخر؟ لا مانع لدينا بالاتساق مع القوانين".

وأكمل "إيهاب جلال عمل بطريقة أكثر من ممتازة لأنه تمكن من إنقاذ الفريق ووضعه في المربع الذهبي في وقت من الأوقات، رغم رحيل عدد من النجوم، وذلك رغما عنا لأن الراعي السابق لم يصرف مالا على الفريق".

وأتم "رجال المقاصة قاموا بمجهود كبير ومنهم من دفع مالا من جيبه لكي يتفادى الهبوط".

وكان مصدر داخل النادي الإسماعيلي قد كشف لـFilGoal.com موعد تولي إيهاب جلال مهمة تدريب الفريق مع جهازه المعاون بالكامل. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبول استقالة دراجان يوفيتش المدرب السابق للفريق.

المقاصة مع إيهاب جلال خلال الموسم الجاري خاض 15 مباراة بالدوري المصري الممتاز فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 5، وسجل الفريق معه 17 هدفا واستقبل 19 آخرين.

في الدوري الإسماعيلي إيهاب جلال
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