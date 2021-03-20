مصدر في الإسماعيلي يكشف لـ في الجول موعد بداية مهمة إيهاب جلال مع الفريق

السبت، 20 مارس 2021 - 11:03

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

يبدأ إيهاب جلال مهمته كمدرب للإسماعيلي يوم الأحد، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل النادي.

وصرح المصدر قائلا: "السبت سيتم إنهاء كافة الارتباطات والاتفاقيات لكي يتولى المسؤولية".

وكانت اللجنة الفنية للإسماعيلي قد وافقت على طلب إيهاب جلال بتواجد جهازه المعاون بالكامل، والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام، وجمال عمر مدرب مساعد ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، وعلي طه محلل الأداء.

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ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبول استقالة دراجان يوفيتش المدرب السابق للفريق.

المقاصة مع إيهاب جلال خلال الموسم الجاري خاض 15 مباراة بالدوري المصري الممتاز فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر 5، وسجل الفريق معه 17 هدفا واستقبل 19 آخرين.

في الدوري الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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