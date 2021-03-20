رونالدو الأفضل للموسم الثاني تواليا في الدوري الإيطالي.. وتوازن في التشكيل المثالي

السبت، 20 مارس 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو ضد نابولي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، وشهد التشكيل المثالي للموسم توازنا بين فرق المسابقة والمقدم من رابطة الدوري الإيطالي والمعروفة باسم Gran Galà del Calcio في نسختها العاشرة.

وتقدم الجوائز بناءً على تصويت لاعبي الدوري الإيطالي والمدربين والحُكام وصحفيين، لاختيار أفضل فريق وأفضل لاعب في كل مركز وكذلك أفضل مدرب وحكم.

وفاز يوفنتوس الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، فيما حل إنتر ثانيا ثم أتالانتا ولاتسيو على الترتيب.

وحصد البرتغالي على جائزة أفضل لاعب للموسم الثاني على التوالي.

ويعد رونالدو ثالث لاعب يحصد الجائزة مرتين متتاليتين، بعد زلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وكلاهما حصد الجائزة 3 مرات كرقم قياسي.

فيما فاز دانييلي أورساتو بجائزة أفضل حكم.

وفاز جانبييرو جاسبريني بجائزة أفضل مدرب.

وحقق أتالانتا الذي حل ثالثا في جدول الترتيب جائزة أفضل نادٍ.

وشهد التشكيل المثالي للموسم الماضي توازنا بين لاعبي الفرق الإيطالية بواقع 2 من كل فريق كحد أقصى، مقابل 3 من يوفنتوس.

فيما جاء التشكيل المثالي لموسم 2019-2020:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)

الدفاع: روبن جوسينس (أتالانتا) – ستيفن دي فري (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – ثيو هيرنانديز (ميلان)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – لويس ألبرتو (لاتسيو) – أليخاندرو جوميز (أتالانتا)

الهجوم: باولو ديبالا (يوفنتوس) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

الدوري الإيطالي جوائز الدوري الإيطالي Gran Galà del Calcio
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا يوافق على لوائح بطولة كأس العرب 2021 2 دقيقة | منتخب مصر
مصدر في الإسماعيلي يكشف لـ في الجول موعد بداية مهمة إيهاب جلال مع الفريق 37 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو الأفضل للموسم الثاني تواليا في الدوري الإيطالي.. وتوازن في التشكيل المثالي 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
مواعيد مباريات السبت 20 مارس 2021.. ريال مدريد يواجه سيلتا وإيفرتون ضد سيتي 59 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب الترجي: ساسي صديقي.. وهذا الفارق بين مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي ودور المجموعات 11 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد المنصف: لن أتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال انضمامي 11 ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة – الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ينتصرون.. ودربي الحسم الإثنين 11 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات 12 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود
قد ينال إعجابك