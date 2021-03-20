رونالدو الأفضل للموسم الثاني تواليا في الدوري الإيطالي.. وتوازن في التشكيل المثالي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، وشهد التشكيل المثالي للموسم توازنا بين فرق المسابقة والمقدم من رابطة الدوري الإيطالي والمعروفة باسم Gran Galà del Calcio في نسختها العاشرة.

وتقدم الجوائز بناءً على تصويت لاعبي الدوري الإيطالي والمدربين والحُكام وصحفيين، لاختيار أفضل فريق وأفضل لاعب في كل مركز وكذلك أفضل مدرب وحكم.

وفاز يوفنتوس الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، فيما حل إنتر ثانيا ثم أتالانتا ولاتسيو على الترتيب.

وحصد البرتغالي على جائزة أفضل لاعب للموسم الثاني على التوالي.

ويعد رونالدو ثالث لاعب يحصد الجائزة مرتين متتاليتين، بعد زلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وكلاهما حصد الجائزة 3 مرات كرقم قياسي.

فيما فاز دانييلي أورساتو بجائزة أفضل حكم.

وفاز جانبييرو جاسبريني بجائزة أفضل مدرب.

وحقق أتالانتا الذي حل ثالثا في جدول الترتيب جائزة أفضل نادٍ.

وشهد التشكيل المثالي للموسم الماضي توازنا بين لاعبي الفرق الإيطالية بواقع 2 من كل فريق كحد أقصى، مقابل 3 من يوفنتوس.

Una squadra da sogno! 🤩 Ecco la Top 11 maschile del Gran Galà del Calcio AIC-Special Edition con i premi dell' @assocalciatori per la stagione 2019-20! 🔝💪#GGDC21 pic.twitter.com/Y4KlIRxpRI — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) March 19, 2021

فيما جاء التشكيل المثالي لموسم 2019-2020:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)

الدفاع: روبن جوسينس (أتالانتا) – ستيفن دي فري (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – ثيو هيرنانديز (ميلان)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – لويس ألبرتو (لاتسيو) – أليخاندرو جوميز (أتالانتا)

الهجوم: باولو ديبالا (يوفنتوس) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)