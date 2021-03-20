مواعيد مباريات السبت 20 مارس 2021.. ريال مدريد يواجه سيلتا وإيفرتون ضد سيتي

السبت، 20 مارس 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - سيلتا فيجو

يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويحل اتحاد جدة السعودي الذي يلعب له أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ضيفا على الرائد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي في الثالثة والربع مساء.

ويستضيف بورنموث نظيره ساوثامبتون ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثانية والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

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ويواجه إيفرتون ضيفه مانشستر سيتي في نفس الدور من الكأس في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

لمعرفة بقية مواعيد اليوم السبت من هنا.

في إسبانيا ريال مدريد
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