عبد المنصف: لن أتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال انضمامي

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أنه لن يتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال انضمامه لصفوف الفراعنة.

محمد عبد المنصف النادي : وادي دجلة

وأعلن حسام البدري قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجُزر القُمر في تصفيات أمم إفريقيا، والتي لم تشهد تواجد عبد المنصف.

وقال عبد المنصف لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كنت أتوقع استدعائي لصفوف المنتخب بنسبة 100% بسبب أدائي في الفترة الماضية".

وشدد "أشعر بالظلم لعدم اختياري لصفوف المنتخب".

وتابع "لم يكن لدي أي مشكلة في التواجد كحارس بديل أو كحارس ثالث في المنتخب".

وأوضح "لم أكن لأتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال تواجدي وهذا ما فعله أحمد فتحي".

وأردف "سبق لي وأن حصلت عليها من قبل مع مجموعة مختلفة من اللاعبين".

وأكمل "نجحت في إدارة غرفة خلع الملابس على مدار 25 عاما وكنت القائد في الزمالك ومزارع دينا والجونة ووادي دجلة".

وعن تبرير عدم اختياره للنزول بأعمار حراس المرمى في المنتخب، علّق "من الصعب تنفيذ هذا، الحراس المتواجدة أعمارها تتراوح بين 30 و34 عاما".

وكشف عن حلمه بالتواجد في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وقال: "أحلم بالتواجد في أولمبياد طوكيو".

وواصل "هدفي الأول هو الانضمام للمنتخب وعدم اختياري يجعلني أدخل في تحديات جديدة مع نفسي".

واستمر "الهدف الثاني هو أن أكون ضمن الـ3 لاعبين فوق السن مع المنتخب الأولمبي أو حتى ضمن 4-5 لاعبين متواجدين خارج القائمة تحسبا لأي ظرف طارئ".

وأتم "من كان يتوقع أن يلعب عصام الحضري في كأس العالم؟".

عبد المنصف (44 عاما) لعب 16 مباراة مع وادي دجلة هذا الموسم.