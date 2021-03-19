كرة طائرة – الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ينتصرون.. ودربي الحسم الإثنين

واصل الزمالك والأهلي انتصاراتهم في دوري كرة الطائرة قبل الدربي الحاسم يوم الإثنين المقبل.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

27-25

25-23

25-15

أما في الإسماعيلية، ففاز الأهلي على القناة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-11

25-11

25-13

وأخيرا، فاز الاتحاد السكندري على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في دربي الإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-21 سموحة

25-23 الاتحاد

28-26 سموحة

25-21 الاتحاد

18-16 الاتحاد.

تأتي تلك الجولة قبل الجولة الحاسمة يوم الإثنين المقبل، والتي ستشهد مباراة الزمالك والأهلي في دربي قد يكون حاسما بنسبة كبيرة في تحديد بطل المسابقة لهذا الموسم.

ويأتي ترتيب المسابقة حتى الآن بعد الجولة العاشرة كالتالي:

1- الزمالك 29 نقطة.

2-الأهلي 25 نقطة (له مباراة مؤجلة أمام الترسانة)

3-سموحة 22 نقطة

4-الاتحاد السكندري 19 نقطة

5--طلائع الجيش 18 نقطة (له مباراة مؤجلة)