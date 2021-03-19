كرة طائرة – الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ينتصرون.. ودربي الحسم الإثنين

الجمعة، 19 مارس 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

واصل الزمالك والأهلي انتصاراتهم في دوري كرة الطائرة قبل الدربي الحاسم يوم الإثنين المقبل.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

أخبار متعلقة
كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات كرة يد – الزمالك يواصل الصدارة.. والأهلي يلاحقه في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني الجعفري حكما لمباراة الزمالك والمولودية.. صاحب أزمة النجم والمقاولون

27-25

25-23

25-15

أما في الإسماعيلية، ففاز الأهلي على القناة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أيضا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-11

25-11

25-13

وأخيرا، فاز الاتحاد السكندري على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في دربي الإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-21 سموحة

25-23 الاتحاد

28-26 سموحة

25-21 الاتحاد

18-16 الاتحاد.

تأتي تلك الجولة قبل الجولة الحاسمة يوم الإثنين المقبل، والتي ستشهد مباراة الزمالك والأهلي في دربي قد يكون حاسما بنسبة كبيرة في تحديد بطل المسابقة لهذا الموسم.

ويأتي ترتيب المسابقة حتى الآن بعد الجولة العاشرة كالتالي:

1- الزمالك 29 نقطة.

2-الأهلي 25 نقطة (له مباراة مؤجلة أمام الترسانة)

3-سموحة 22 نقطة

4-الاتحاد السكندري 19 نقطة

5--طلائع الجيش 18 نقطة (له مباراة مؤجلة)

كرة طائرة الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب الترجي: ساسي صديقي.. وهذا الفارق بين مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي ودور المجموعات 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد المنصف: لن أتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال انضمامي 37 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ينتصرون.. ودربي الحسم الإثنين 38 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات 51 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع عبد الله سيسيه لجدولة مستحقاته 2 ساعة | الدوري المصري
"هدية لإنقاذ الإسماعيلي".. المقاصة يشرح لـ في الجول كيف سيضحي بـ إيهاب جلال.. والمرشحون لخلافته 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا – مانشيني يختار 38 لاعبا والإجراءات الصحية قد تمنع بعضهم من الانضمام 3 ساعة | أوروبا
قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود
قد ينال إعجابك