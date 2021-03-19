كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات

واصل فريق الزمالك لكرة السلة انتصاراته بالفوز على سموحة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، فيما عاد الأهلي للانتصارات على حساب المصرية للاتصالات بعد سلسلة من الهزائم.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 84-80 في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد نهايتها بالتعادل.

الزمالك أدرك التعادل معى سموحة في الثانية لأخيرة بسلة من مصطفى كيجو، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 73-73.

قبل بدء الوقت الإضافي، اعترض نادي سموحة على تواجد جماهير الزمالك في صالة النادي، ليقرر الحكم إخلاء المدرجات.

وفي الوقت الإضافي، فاز الزمالك بنتيجة 84-80.

وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي على المصرية للاتصالات بنتيجة 96-76 على صالة الأخير.

أما الاتحاد السكندري، ففاز على طلائع الجيش بنتيجة 90-71 في الإسكندرية، وفاز الجزيرة على سبورتنج بنتيجة 81-63.

ويأتي ترتيب المسابقة الحالي كالتالي بعد نهاية الجولة الثامنة.

1- الزمالك 15 نقطة

2- الجزيرة 15 نقطة

3- الاتحاد السكندري 14 نقطة

4- سبورتنج 12 نقطة

5- سموحة 11 نقطة

6- الأهلي 11 نقطة

7- الاتصالات 9 نقاط

8- طلائع الجيش 9 نقاط

*هذه المرحلة ترتيبية بين الفرق الثمانية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية