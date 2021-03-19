كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات

الجمعة، 19 مارس 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - كرة سلة

واصل فريق الزمالك لكرة السلة انتصاراته بالفوز على سموحة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة، فيما عاد الأهلي للانتصارات على حساب المصرية للاتصالات بعد سلسلة من الهزائم.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 84-80 في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد نهايتها بالتعادل.

الزمالك أدرك التعادل معى سموحة في الثانية لأخيرة بسلة من مصطفى كيجو، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 73-73.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الاتحاد في ختام الدور الأول كرة سلة - الزمالك يلحق بـ الجزيرة الهزيمة الأولى وينتزع صدارة الدوري سلة – الجزيرة يحافظ على الصدارة.. الزمالك ينتصر وهزيمة جديدة لـ الأهلي سلة – الاتحاد الدولي يُسلط الضوء على أداء هيثم كمال في تصفيات إفريقيا

قبل بدء الوقت الإضافي، اعترض نادي سموحة على تواجد جماهير الزمالك في صالة النادي، ليقرر الحكم إخلاء المدرجات.

وفي الوقت الإضافي، فاز الزمالك بنتيجة 84-80.

وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي على المصرية للاتصالات بنتيجة 96-76 على صالة الأخير.

أما الاتحاد السكندري، ففاز على طلائع الجيش بنتيجة 90-71 في الإسكندرية، وفاز الجزيرة على سبورتنج بنتيجة 81-63.

ويأتي ترتيب المسابقة الحالي كالتالي بعد نهاية الجولة الثامنة.

1- الزمالك 15 نقطة

2- الجزيرة 15 نقطة

3- الاتحاد السكندري 14 نقطة

4- سبورتنج 12 نقطة

5- سموحة 11 نقطة

6- الأهلي 11 نقطة

7- الاتصالات 9 نقاط

8- طلائع الجيش 9 نقاط

*هذه المرحلة ترتيبية بين الفرق الثمانية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية

كرة سلة الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب الترجي: ساسي صديقي.. وهذا الفارق بين مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي ودور المجموعات 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد المنصف: لن أتنازل عن شارة قيادة المنتخب حال انضمامي 37 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري ينتصرون.. ودربي الحسم الإثنين 38 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة – الزمالك يهزم سموحة بسيناريو درامي.. والأهلي يعود للانتصارات على الاتصالات 51 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع عبد الله سيسيه لجدولة مستحقاته 2 ساعة | الدوري المصري
"هدية لإنقاذ الإسماعيلي".. المقاصة يشرح لـ في الجول كيف سيضحي بـ إيهاب جلال.. والمرشحون لخلافته 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا – مانشيني يختار 38 لاعبا والإجراءات الصحية قد تمنع بعضهم من الانضمام 3 ساعة | أوروبا
قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود
قد ينال إعجابك