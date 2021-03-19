"هدية لإنقاذ الإسماعيلي".. المقاصة يشرح لـ في الجول كيف سيضحي بـ إيهاب جلال.. والمرشحون لخلافته

اتضح مصير إيهاب جلال في الدوري المصري بعد ساعات من القيل والقال، ويبدو بأنه أصبح في طريقه لتدريب الإسماعيلي.

كشف نادي مصر للمقاصة لـFilGoal.com بأنهم استقروا على السماح لـ إيهاب جلال بالرحيل لتدريب الإسماعيلي".

وشرح بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة لـFilGoal.com "اتفقنا على إقالة إيهاب جلال حتى يستطيع تدريب الإسماعيلي، وفي المقابل سيدفع لنا قيمة الشرط الجزائي، 2 مليون جنيه".

لائحة الدوري المصري هذا الموسم تمنع المدرب المستقيل من تدريب فريق آخر حتى نهاية الموسم، لكن في حالة الإقالة، يحق له تدريب فريق جديد.

بكري سليم أتبع "راضون عن القرار، والذي نتخذه دعما منا لنادي الإسماعيلي، والذي نرى بأن إيهاب جلال هو الحل لإنقاذه".

لكن من سيكون البديل في حالة إتمام رحيل إيهاب جلال؟ هنا قال بكري سليم "4 مرشحون لخلافة إيهاب جلال في تدريب مصر للمقاصة. محمد عودة، ومختار مختار، ومحمد عظيمة، وإسماعيلي يوسف".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبول استقالة دراجان يوفيتش المدرب السابق للفريق.