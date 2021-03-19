خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مع عبد الله سيسيه لجدولة مستحقاته

أتم النادي المصري اتفاقه مع عبد الله سيسيه مهاجمه السابق، لجدولة مستحقاته بحسب ما علم FilGoal.com.

عبد الله سيسيه النادي : بوركينا فاسو المصري

وتوصلت إدارة النادي المصري لاتفاق مع سيسيه ينص على حصوله على 18 ألف دولار فقط بدلا من 20 ألف دولار بعدما وافق اللاعب على تخفيض ألفين دولار من الدفعة الثانية.

وأرسل المصري اتفاقه إلى المحكمة الرياضية الدولية التي أمهلت بدورها المحامي الخاص باللاعب للرد بإنهاء الخلاف واستلام المستحقات المالية حتى يوم 22 مارس.

وينتظر المصري حتى يوم 22 مارس للإعلان رسميا عن الانتهاء من أزمة مستحقات سيسيه.

وهددت الأزمة المالية لسيسيه النادي المصري بخصم 6 نقاط والهبوط للدرجة الأدنى حال عدم التوصل لحل مع اللاعب وتسوية مستحقاته.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما لصالح اللاعب بحقه في الحصول على 40 ألف دولار تُدفع على دفعتين.

وحصل سيسيه على الدفعة الأولى والتي بلغت 20 ألف دولار، قبل أن يتم تسوية الدفعة الثانية وتخفيضها مع اللاعب لـ18 ألف دولار.

ولعب سيسيه بقميص النادي المصري من 2010 وحتى 2012 قبل أن ينتقل للزمالك.