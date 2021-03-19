قائمة إيطاليا – مانشيني يختار 38 لاعبا والإجراءات الصحية قد تمنع بعضهم من الانضمام

الجمعة، 19 مارس 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا استعدادا لبداية تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر.

وضم مانشيني 38 لاعبا لمواجهة إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا أيام 25 و28 و31 مارس ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وشهدت القائمة عودة جورجيو كيلليني بعد غيابه عن التجمع الماضي بسبب الإصابة.

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وتواجد ستيفان الشعراوي ولورينزو إنسيني وتشيرو إيموبيلي، فيما غاب جورجينيو لاعب تشيلسي.

وقد لا ينضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب بسبب خضوعهم لإجراءات صحية تقييدية وفقا لقرارات الجهات الصحية المختصة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنطبق هذه الحالة على كل من ثلاثي إنتر: أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي وماتيو ريتشي لاعب سبيزيا.

وجاءت قائمة إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسيو كراجنو – أليكس ميريت – جيانلويجي دوناروما – سالفاتوري سيريجو.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – كريستيانو بيراجي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – إيميرسون بالميري – جيوفاني دي لورينزو – جيان ماركو فيراري – أليساندرو فلورينزي – مانويل لازاري – جيانلوكا مانسيني – ليوناردو سبينازولا – رافائيل تولوي.

الوسط: نيكولو باريلا – جايتانو كاستروفيلي – براين كريستانتي – مانويل لوكاتيلي – رولاندو ماندراجورا – لورينزو بيليجريني – ماتيو بيسينا – ماتيو ريتشي – ستيفانو سينسي – روبيرتو سوريانو – ماركو فيراتي.

الهجوم: أندريا بيلوتي – دومينيكو بيراردي – فيدريكو بيرنارديسكي – فرانشيسكو كابوتو – فيدريكو كييزا – ستيفان شعراوي – فينشينزو جريفو – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني – مويس كين.

منتخب إيطاليا
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