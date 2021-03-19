قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 28 من الدوري الإسباني مساء السبت.

وشهدت المباراة غياب القائد سيرخيو راموس بعد تعرضه لكدمة في قصبة الساق اليسرى بنهاية مران اليوم الجمعة وفقا لصحيفة أس الإسبانية.

كما يتواصل الغياب المتوقع لـ إدين هازارد، وداني كارباخال، وألفارو أودريوزولا.

فيما يعود كاسيميرو بعد أن غاب عن مباراة أتالانتا بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – هوجو دورو