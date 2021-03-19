قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو

الجمعة، 19 مارس 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة 28 من الدوري الإسباني مساء السبت.

وشهدت المباراة غياب القائد سيرخيو راموس بعد تعرضه لكدمة في قصبة الساق اليسرى بنهاية مران اليوم الجمعة وفقا لصحيفة أس الإسبانية.

كما يتواصل الغياب المتوقع لـ إدين هازارد، وداني كارباخال، وألفارو أودريوزولا.

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان – عن ليفربول ومنتخب فرنسا وهازارد و"ضعف الفرق الإسبانية" حوار – ألبا يتحدث عن: عودة لابورتا ومستقبل ميسي وما يعجبه في كومان تفوقت على صلاح.. رائعة ميسي في سان جيرمان تفوز بهدف الأسبوع في دوري الأبطال مؤتمر جوارديولا: أنشيلوتي قال إننا لا نُقهر؟ أعشقه ولكن يونايتد أثبت عكس ذلك

فيما يعود كاسيميرو بعد أن غاب عن مباراة أتالانتا بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الصدارة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – هوجو دورو

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني سيلتا فيجو
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – غياب راموس.. وعودة كاسيميرو أمام سيلتا فيجو 29 دقيقة | الدوري الإسباني
في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 36 دقيقة | المحترفون
كرة يد – الزمالك يواصل الصدارة.. والأهلي يلاحقه 46 دقيقة | رياضات أخرى
للمرة الثانية على التوالي.. أفشة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية - الداخلية يعود للصدارة بعد هزيمة الترسانة من بتروجت ساعة | مصر
في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني ساعة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان – عن ليفربول ومنتخب فرنسا وهازارد و"ضعف الفرق الإسبانية" 2 ساعة | الدوري الإسباني
حوار – ألبا يتحدث عن: عودة لابورتا ومستقبل ميسي وما يعجبه في كومان 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 3 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 4 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة
قد ينال إعجابك