في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد

خسر جالاتاسراي أمام ضيفه تشايكور ريزه سبور بثلاثة أهداف مقابل أربعة في ملعب ترك تيليكوم أرينا، بالجولة 30 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد أساسيًا وخروجه مُستبدلًا في الشوط الثاني.

ليتجمّد رصيد جالاتاسراي عند 61 نقطة في المركز الثاني، ليفوّت فرصة خطف الصدارة مؤقتا من بشكتاش صاحب الـ 63 نقطة ولكن بمباراتين أقل.

فيما رفع تشايكور ريزه سبور رصيده إلى 34 نقطة في المركز 12.

وازداد وضع جالاتاسراي تعقيدا في المنافسة على لقب الدوري، إذ سيبتعد عن بشكتاش بثمانية نقاط حال فوز الأخير بمباراتيه الناقصتين.

وواصل فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي الدفع بالثنائي مصطفى محمد وراداميل فالكاو معا في خط الهجوم للمباراة الثانية على التوالي.

لكن الصدمة حلت قبل اكتمال دقيقتين من عمر اللقاء عندما افتتح بريان ساموديو مهاجم منتخب باراجواي التسجيل لـ تشايكور ريزه سبور.

هذا لم يمنع جالاتاسراي من استعادة توازنه سريعا، فأدرك التعادل بواسطة الأمريكي دياندري يدلين بالدقيقة 14 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

جالاتاسراي تقدّم في النتيجة لأول –وآخر مرة- بالدقيقة 31 بواسطة إيمري أكبابا الذي أطلق قذيفة صاروخية سكنت شباك الضيوف.

فالكاو ظهر في الدقيقة 37 وكاد يوسّع الفارق من ركلة حرة مباشرة رائعة، لكن حارس تشايكور تصدى بأعجوبة.

وبينما كان جالاتاسراي مسيطرا على اللقاء، ارتكب الظهير الأيسر مارسيلو ساراتشي هفوة فادحة في إعادة الكرة، ليخطفها فيرناندو بولدرين ويدرك التعادل لـ تشايكور قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

رغم ذلك، كان جالاتاسراي قادرا على الخروج متقدما من الشوط الأول عندما أرسل يدلين عرضية نحو مصطفى محمد الذي أطلق رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 43.

الشوط الثاني لم يقل إثارة، وشهد عودة تشايكور للتقدم في الدقيقة 54 بواسطة ميلان سكودا من ركلة جزاء.

تريم تدخّل وأجرى تغييرين في الدقيقة 71، بإخراج مصطفى محمد وتعويضه بالمخضرم أردا توران. وكذلك إخراج البرتغالي جيدسون فيرنانديش وتعويضه بالجزائري سفيان فيغولي.

والتعادُل جاء سريعا، لكن بواسطة بديل آخر، هو التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74 بعد دخوله الملعب بربع ساعة تقريبا.

المباراة ازدادت اشتعالا عندما حصل الأمريكي يدلين على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 79، ليترك زملاؤه بعشرة لاعبين.

تريم رمى بآخر أوراقه الهجومية ودفع بالهولندي ريان بابل بدلا من فالكاو في الدقيقة 88.

لكن الصدمة جاءت بهدف قاتل من فيرناندو أندرادي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لخطف الفوز لـ تشايكور سبور في مباراة امتدت حتى الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.