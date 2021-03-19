كرة يد – الزمالك يواصل الصدارة.. والأهلي يلاحقه

واصل الزمالك صدارة دوري المحترفين المصري لكرة اليد بعد الفوز الزهور، فيما يلاحقه النادي الأهلي.

وفاز الزمالك على الزهور بنتيجة 35-32، ضمن مباريات الجولة الثامنة، الأولى في الدور الثاني.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-16، وحافظ الفريق الأبيض على فارق الأهداف في الشوط الثاني.

من جهة أخرى، فاز الأهلي على الطيران بنتيجة 41-29 في الجولة ذاتها.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ25 في صدارة ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ25 أيضا.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بعد الفوز على الزمالك في لقاء الدور الأول.