في الدرجة الثانية - الداخلية يعود للصدارة بعد هزيمة الترسانة من بتروجت

الجمعة، 19 مارس 2021 - 19:00

كتب : رضا السنباطي

فريق الداخلية

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة 18 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

حقق الداخلية انتصارا علي بورتو السويس بنتيجة 3-2 ليرتفع رصيده لـ32 نقطة ليعود لصدارة جدول الترتيب ويتراجع بورتو السويس إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وفاز بتروجت بقيادة ربيع ياسين على الترسانة بهدف رشاد المتولي ليرتفع رصيده لـ22 ليحتل المركز الثامن ويتراجع الترسانة إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

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وحقق كوكاكولا إنتصارا على منتخب السويس بهدفين دون مقابل سجلهم كريم عبد النبي وكريم حلاوة ليرتفع رصيده لـ30 نقطة في المركز الثالث.

وانتصر القناة على جمهورية شبين بهدف إسلام سيد ليصل لـ26 نقطة في المركز الخامس.

وفاز طنطا على سرس الليان بهدفين دون مقابل سجلهم ماجد أونوش وحسام غالي من ركلة جزاء ليصل لـ 18 نقطة.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهات الزرقا مع النصر، والسكة الحديد مع المريخ والنجوم مع زد.

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