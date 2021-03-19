في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني

اقترب الجهاز الفني لنادي الزمالك من الاكتمال بوصول فرد، واقتراب وصول آخر لمساعدة باتريس كارتيرون، وأسامة نبيه.

أرتور أوليفيرا مدرب الحراس البرازيلي، وصل القاهرة بالفعل لتولي تدريب حراس نادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوليفيرا سيقود مران الحراس لأول مرة صباح غد السبت.

FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن تواصل باتريس كارتيرون مع أرتور أوليفيرا مدرب الحراس لنادي التعاون، من أجل أن يأتي معه وينضم لجهاز الزمالك. والمدرب البرازيلي طلب مهلة للتفكير وقتها.

الفرد الثاني سيكون مدربا للفريق، والأقرب الآن هو أحمد عبد المقصود مدرب نادي الصقر السعودي حاليا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون تواصل مع عبد المقصود، والذي وافق على المهمة، لكن طلب تأخير انضمامه إلى الجهاز الفني حتى السبت المقبل.

المدرب المصري يرتبط بمباراتين مع فريقه اليوم، ويوم الجمعة المقبل، بعدها سيعود إلى القاهرة لينضم لجهاز الزمالك.

أحمد عبد المقصود سبق وعمل كمدرب لنادي الزمالك مواليد 2001، كما عمل كمدرب مساعد للفريق الأول في عهد مؤمن سليمان.

بانضمام الفردين الأخيرين، سيكون جهاز الزمالك الجديد مكون من باتريس كارتيرون كمدير فني، وأسامة نبيه كمدرب عام. بجانب أحمد عبد المقصود كمدرب، وأرتور أوليفيرا كمدرب للحراس،

يوجد أيضا فيرناندو روبيرو مُخطط الأحمال، وأحمد عصمت المترجم الخاص لـ باتريس كارتيرون، مع استمرار الجهاز الطبي كما هو برئاسة محمد أسامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.