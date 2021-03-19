مؤتمر زيدان – عن ليفربول ومنتخب فرنسا وهازارد و"ضعف الفرق الإسبانية"

الجمعة، 19 مارس 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، على تركيزه الكامل مع فريقه بالرغم من التقارير التي ربطته بالتحوّل لتدريب بلاده فرنسا بعد يورو 2020.

ريال مدريد يحل ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس غدا السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان خلال المؤتمر الصحفي: "لا يجب علينا أن ننسى ما نقوم به، ندرك أننا أمام مباراة أخرى غدا ونريد مواصلة القيام بالأمور بشكل جيد. ستكون مباراة متطلبة أمام فريق يجيد الاستحواذ على الكرة".

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وعن إمكانية تحوله لتدريب فرنسا، أجاب: "أفكر في مباراة الغد وليس أكثر من ذلك".

وعلّق زيدان على مواجهة ليفربول المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: "ندرك صعوبة مباراة ليفربول، في هذا المستوى كل الفرق مميزة وصعبة. ستكون مباراة متطلبة للغاية. نعرف هذا الفريق ونعرف أنه سيرهقنا بدنيا. ولكن وقت تلك المباراة بعد نهاية التوقف الدولي، غدا أمامنا مباراة أخرى وتركيزنا منصب عليها".

وسُئل زيدان عن التغير المفاجئ في موقف المدربين في كرة القدم ما بين مهدد بالإقالة إلى شخص لا يُمَس، فأجاب في حكمة: "هذا هو الوضع، لن أغيّر شيئا. أنا محظوظي بكوني لعبت وأدرب في هذا النادي العظيم، وأستمتع بكل يوم. أما غير ذلك فليس في يدي. يوما ما سيزول كل ذلك ولذلك يجب الاستمتاع به يوميا".

وأوضح زيدان أسباب التحركات الجديدة التي يقوم بها فيرلان ميندي في العمق: "لم نغيّر في أسلوب لعب ميندي، لكنه لاعب يستطيع القيام بالعديد من الأمور في الملعب وليس شيئا واحدا فقط. يجب عليه القيام ببعض الأمور الدفاعية وكذلك المساهمة هجوميا".

ويلعب ريال مدريد أمام ليفربول مرتين وبينهما مباراة أمام برشلونة، فهل سيشكّل ذلك مشكلة لكتيبة زيدان؟ الفرنسي أجاب: "كل عام نواجه هذا الموقف في الجزء الحاسم من الموسم، ولكني لا أهتم بتلك المباراة، وإنما بالعمل اليومي. ما يهمنا هو اليوم وغير ذلك هو فلسفة وكثير من الحديث. سنواصل العمل".

كما أن ريال مدريد يواجه احتمالية لعب مباراة الذهاب على أرضه بعيدا عن إسبانيا بسبب قيود السفر على القادمين من المملكة المتحدة.

زيدان قال بهذا الصدد: "لا نعرف ما سيحدث بعد 30 مارس. لكن سنلعب حيث يخبروننا. نفضّل اللعب في دي ستيفانو بالطبع. سنرى ما يقولون".

وعن حقيقة انخفاض مستوى الفرق الإسباني التي لا يمثلها في دوري الأبطال سوى ريال مدريد: "على الإطلاق، هذه مصادفة. الفرق الإسبانية مميزة للغاية وهذا شيء لن يتغير بسبب نتائج هذا العام. الفرق الإسباني ستكون منافسا قويا دوما".

وعند سؤاله عما إذا كان سيواصل في ريال مدريد، أجاب: "لا أنظر إلا ليومي الذي أعيشه. لا أخطط لأي شيء. يمكنك أن توقّع على عقد لمدة 10 سنوات ثم تغادر في اليوم التالي، أو العكس".

وتحول زيدان لتقييم وضعه لاعبه إدين هازارد الذي لن يخضع للجراحة في نهاية المطاف: "ما نريده هو أن يتعافى إدين جيدا وبشكل كامل. هذا أهم شيء لنا. نأمل ألا يضطر للخضوع إلى جراحة. ربما سيخضع لخطة علاج مختلفة".

وعن ارتياحه للقرعة بسبب سوء مستوى ليفربول في الدوري، أجاب زيدان في نفي: "لا يمكن القول إنها قُرعة سيئة أو قُرعة جيدة. ليفربول متواجد في دور خروج المغلوب ولديه حظوظه دوما، وهذا ينطبق علينا أيضا. ستكون مباراة جميلة بين فريقين فازا بكثير من ألقاب دوري الأبطال، والفوز دائما معقّد للغاية في هذا المستوى العالي".

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