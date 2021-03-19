حوار – ألبا يتحدث عن: عودة لابورتا ومستقبل ميسي وما يعجبه في كومان

تحدث خوردي ألبا مدافع برشلونة عن عودة جوان لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني مؤكدا رغبته في أن يستمر ليونيل ميسي مع الفريق مع توضيح ما يجعله في رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا.

جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

وعاد ألبا لقائمة المنتخب الإسباني الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم بمواجهة اليونان وجورجيا وكوسوفو أيام 25 و28 و31 مارس.

وغاب ألبا عن صفوف المنتخب منذ عام 2019.

وأجرى ألبا حوارا مع صحيفة "سبورت" الكتالونية تحدث فيه عن عدة جوانب ينقله FilGoal.com.

كل الآتي جاء على لسان خوردي ألبا..

عودة لابورتا

"الحقيقة هي أننا نشعر بالساعادة لأن جوان أصبح معنا. هو يعرف ما عليه فعله وأخبار (نجاحه) تم استقبالها بشكل جيد في غرفة خلع الملابس".

"أنا متأكد من أنه سيحدث طفرة هائلة على مستوى الإدارة، وهو شخص يحظى باحترام الجميع بسبب ما حققه. أنا سعيد للغاية أنه أصبح الرئيس".

مستقبل ميسي

"أتمنى أن يستمر معنا، هو لاعب فريد من نوعه بكل وضوح وهو الأفضل في العالم".

"عليه اتخاذ قراره وسوف نحترمه ونتقبله مهما حدث".

"كشخص وكلاعب فهو يحب برشلونة وسعيد هنا وأظهر ذلك دائما خلال وصوله لأعلى المراتب في السنوات الماضية".

أسلوب كومان

"لقد حظيت بدعم المدرب دائما. هو أسطورة لهذا النادي ويخاطب اللاعبين وجها لوجه وهذا شيء مهم بالنسبة لي".

"هو يعمل بطريقة جيدة للغاية مما يجعل اللاعبون يستجبون له جيدا".

"استمراره ليس قراري لكنه يقدم عملا ناجحا للفريق وهذا ما يظهر بوضوح".

الإسهام بالأهداف

"صحيح أنني صنع 11 هدفا وسجلت 5 وهذه أرقام رائعة لكنها لم تكن لتحدث لولا زملائي".

"لقد تطورت خلال السنوات في جميع جوانب اللعبة وأحاول أن أواصل التطور لمساعدة الفريق بقدر المستطاع".

"أسلوب الفريق مناسب لخصائصي. أي نظام يستخدمه برشلونة يكون هدفه الاستحواذ على الكرة بأكبر صورة ممكنة".

"اللاعبون مثلي من يحبون التقدم للهجوم يفضلون هذا الأسلوب لأنه مفيد لنا بلا أي شك".

الفوز بالثنائية

"لقد تطور الفريق بشكل كبير، ووصلنا لنهائي الكأس بعدما عدنا في النتيجة (ضد إشبيلية) لا نزال مستمرين في صراع الدوري الإسباني".

"تحقيق الثنائية؟ بالطبع نرغب بها ولا نستسلم لأي شيء".

العودة للمنتخب

إنه شعور رائع بالنسبة لي ولكل من يحبني، أنا سعيد للغاية بأن أتلقى الاستدعاء مجددا من المدرب".

"لم أتلق المكالمات (للاستدعاء) منذ فترة والعودة تجعلني أشعر بشعور رائع".