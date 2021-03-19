تفوقت على صلاح.. رائعة ميسي في سان جيرمان تفوز بهدف الأسبوع في دوري الأبطال

الجمعة، 19 مارس 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ليفربول - محمد صلاح - ليونيل ميسي

حصدت رائعة ليونيل ميسي نجم برشلونة في مرمى باريس سان جيرمان، جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

تسديدة ميسي الصاروخية فازت بجائزة أفضل هدف سُجل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق هدف ميسي على هدف محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى لايبزج.

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وتغلب أيضا هدف ميسي على هدف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بروسيا مونشنجلادباخ وهدف لويس موريل مهاجم أتالانتا في مرمى ريال مدريد.

ولم يسبق لميسي وأن فاز بجائزة هدف الجولة في النسخة الحالية لدوري الأبطال.

وتعادل برشلونة مع باريس سان جيرمان 1-1 على ملعب حديقة الأمراء ليودع المسابقة بعد خسارته في الذهاب بنتيجة 4-1.

محمد صلاح ليونيل ميسي دوري أبطال أوروبا
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