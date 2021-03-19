مؤتمر جوارديولا: أنشيلوتي قال إننا لا نُقهر؟ أعشقه ولكن يونايتد أثبت عكس ذلك

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على صعوبة مواجهتي فريقه أمام إيفرتون وبوروسيا دورتموند.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا: "القُرعة هي أمر واقع، سنواجهم بعد أكثر من أسبوعين. أنا ممتن لتواجدنا في ربع النهائي. لم أشاهد الكثير من المباريات هذا الموسم لأننا لم نمتلك الوقت الكافي لمتابعة الفرق الأخرى، لكني سأستغل فترة التوقف الدولي لمشاهدة دورتموند، إنه فريق مميز دائما".

وعن معاناة فريقه في كأس الاتحاد: "فزنا باللقب مرة، ووصلنا لنصف النهائي مرتين، ليس سجلا سيئا. لا أقول إننا لم نتعامل مع كأس الاتحاد بجدية، فنحن ندرك أهمية هذه البطولة في إنجلترا".

وأضاف: "سنلعب في ربع النهائي على أرض إيفرتون، وبالطبع ستكون مباراة صعبة، حضرنا إلى هنا منذ عدة أسابيع وندرك مدى صعوبة الفوز عليهم، فزنا وقتها في الشوط الثاني بسبب مستوى غير عادي من بيرناردو ورياض".

وتابع: "إيفرتون استعاد كالفيرت لوين، وهو مهاجم مهم لهم هذا الموسم. وهي آخر مباراة قبل التوقف الدولي، آمل أن ننهي هذه الفترة جيدا".

وتحوّل للإشادة بـ كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون: "لا أدري عدد سنوات مسيرة أنشيلوتي التدريبية، لكنه كان دائما في أفضل فرق العالم: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، تشيلسي، يوفنتوس، نابولي، إيفرتون. لقد حقق النجاح في كل مكان".

وكشف: "على المستوى الشخصي فإنه اعتنى بي خلال بداياتي، لقد زرته في ميلان في سنواتي الأولى. خارج الملعب هو شخص لطيف، أنا أعشقه".

وأوضح: "في ميلان سمح لي بمشاهدة حصة أو حصتين تدريبيتين. كان طيبا للغاية، تحدث كثيرا عن الحياة وكرة القدم. إنه شخص يعتني بالآخرين".

ورد جوارديولا على تصريح أنشيلوتي السابق الذي قال فيه إن مانشستر سيتي لا يُقهَر: "مانشستر يونايتد أثبت أننا قابلين للهزيمة. كل مباراة وبطولة لها ظروفها، ومباراة الغد صعبة، وهي بمثابة نهائي عكس مباراتنا قبل عدة أسابيع".

وشدد: "علينا أن نسيطر عليهم في الكرات الثابتة لأنهم يمتلكون سيجوردسون المتخصص في التنفيذ، ولاعبين أقوياء مثل كين ومينا وكالفيرن لوين في منطقة الجزاء، يمتلكون الجودة اللازمة ويؤدون جيدا في الدوري ويقاتلون للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

بعد ذلك تحوّل جوارديولا للإجابة عن أسئلة الصحفيين بخصوص مواجهته أمام بوروسيا دورتموند التي أسفرت عنها قُرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا مشيدا بـ إرلينج هالاند: "أرقام هالاند تتحدث عن نفسها، إنه أحد أفضل مهاجمي العالم الآن بالرغم من سنه. شاهدته في بضع مباريات، لم أحظ بوقت إلا لمشاهدة الملخصات. أرقامه مذهلة في الدوري ودوري الأبطال، أدرك جودته، الجميع يدرك جودته. قد أجيب عن ذلك السؤال بشكل أفضل بعد أسبوعين لأني لم أشاهده كثيرا".

وأضاف: "هالاند ينتمي الآن إلى دورتموند، لا أحب أن يتحدث أحد عن لاعبيني، وبالتالي تتفهمون أنني لا أستطيع الإجابة عن ذلك السؤال".

وواصل: "دورتموند يمتلك خبرة جيريرو وفيتسل، ويمتلك جودة سانشو ورينا، هناك العديد من اللاعبين الجيدين، يستثمرون في اللاعبين الشبان مقابل مبالغ جيدة للوكلاء، لقد أطاحوا بـ إشبيلية أحد أصعب الفرق في أدوار خروج المغلوب على الإطلاق".

وأكمل: "دورتموند فريق صعب، وذلك ينطبق على بورتو وتشيلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. سنحاول استكشافهم وتقديم مباراة أولى جيدة".

وأتم: "ليدز يونايتد ليس أفضل منافس يمكن أن نواجهه بين مباراتي الذهاب والإياب".